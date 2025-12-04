Más Información

La sexta edición del Festival Urtext está dedicada a la música barroca mexicana

“Siempre he intentado fracasar mejor de distintas maneras”: Fernanda Trías, ganadora del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz

Acuerdan restauración de mural de Cauduro dañado en el edificio de la Suprema Corte

Leonardo Padura recibe Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara en la FIL

Gael García Bernal incursiona  en el audiolibro

Primero sueño, la obra maestra de Sor Juana, se estrena en México como ópera

Después de dos años de espera, “” llega hoy a todas las salas de cine en México. Y si planeas verla, debes saber que la película sí incluye dos escenas poscréditos que vale la pena esperar. La nueva cinta de terror producida por Blumhouse esconde múltiples secretos a lo largo de su historia, por lo que te recomendamos no levantarte de tu asiento cuando inicien los créditos.

Explicación de las dos escenas poscréditos de "Five Nights at Freddy’s 2"

ALERTA DE SPOILER. Tras salvar a su hermana Abby (Piper Rubio) de las garras de la Puppet, Mike (Josh Hutcherson) enfrenta un giro inesperado: Abby es atrapada y poseída por la misma Puppet, algo que se revela con una inquietante sonrisa final.

Durante la primera escena poscréditos, unos ladrones ingresan a Fredbear's Family Diner para robar partes valiosas de los animatrónicos. Mientras exploran el lugar, encuentran algo extraño en una habitación y deciden cubrirlo con una bolsa.

La secuencia revela que el animatrónico que están a punto de llevarse es Spring Bonnie en su versión prototipo, quien de pronto cobra vida e ilumina sus ojos. Con esto se confirma el regreso del villano William Afton (Matthew Lillard).

Spring Bonnie regresaría a la tercera película de "Five Nights at Freddy's". Foto: IMDB.
Cabe recordar que en la primera película se descubre que Afton es el asesino detrás de los niños desaparecidos del restaurante Freddy Fazbear's Pizza, cuyas almas utilizaba para poseer a los animatrónicos.

Ahora, Afton buscaría vengarse de Mike y Abby, quienes lograron unir a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy en su contra en la primera entrega, así como reencontrarse con su hija Vanessa (Elizabeth Lail) y su hermano Michael Afton (Freddy Carter).

La segunda escena casi al final de los créditos se trata de un audio en el que escuchamos al personaje de Henry (Skeet Ulrich) dejando un mensaje de voz a Mike, advirtiéndole sobre una nueva amenaza y mencionando que era socio de Afton antes de que la llamada se corte abruptamente.

Estas dos escenas poscréditos de “” anticipan el futuro de la franquicia y dejan claro que no solo existirán peligros vinculados a los animatrónicos, sino que entidades paranormales también continuarán acechando a los protagonistas.

