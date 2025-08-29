Más Información

Suprema Corte de Justicia determina que obras hechas con IA no pueden registrarse con derecho de autor

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como "Ferka" y el actor español Jorge Losa, confirmaron que han terminado su romance, y esta vez parece que es definitivo, la actriz y el Jorge comenzaron su relación en primera edición de "La casa de los famosos México" en 2023.

Aunque en un primer momento algunos especularon que el romance era parte de una estrategia para el reality, demostraron que la química entre ellos era real y permanecieron juntos por un año, hasta que sufrieron una primera ruptura que se hizo pública en medio de versiones de infidelidad por parte de él.

Se dieron una segunda oportunidad, Jorge se convirtió en una figura muy cercana para Matías, el pequeño hijo que tiene Ferka con el modelo y exfutbolista Christian Estrada; vivían juntos y su unión se fortaleció, al grado de que Losa le entregó a Ferka un anillo de promesa.

Ferka, su hijo y Jorge Losa presumían fotos en familia.
Ferka, su hijo y Jorge Losa presumían fotos en familia.

Ferka y Jorge Losa terminan para siempre

Después de que ambos borraran de Instagram las fotos juntos, comenzaron las especulaciones sobre si habrían terminado, Ferka entonces, pidió respeto para el duelo por el que están pasando, y pidió frenar los ataques entre fandoms.

"Pido de favor que respeten el proceso de cada quien, somos dos seres que nos quisimos mucho y no hemos dado ninguna declaración. Yo por mi parte no lo haré. Así que basta. Paz y amor", se lee en el mensaje.

Jorge, a través de un video, también confirmó la ruptura, y pidió a sus seguidores que no se enfrenten entre ellos, pues él y su ex Ferka no están peleados ni terminaron más, simplemente decidieron caminar por senderos separados, un final que asegura, ni ellos mismos hubieran querido, sin embargo, expresó, las historias reales no siempre tienen un final feliz.

"No se enganchen, nosotros no estamos peleados, no estamos enojados uno con el otro, a veces yo sé que la historia no tiene el fin que ustedes quisiera o que todos queremos de la novela; a veces las series de Netflix o las películas que son un poco más reales, tienen finales más reales, y no por eso no son bonitos"

Admitió que Ferka le ha enseñado muchas cosas, por lo que le tiene un enorme agradecimiento y respeto, y pidió comprensión en este momento complicado para ambos.

"Los dos estamos viviendo un duelo que no es fácil", admitió el exparticipante de "Guerreros".

