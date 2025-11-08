Ha pasado la “spooky season”, esa temporada dedicada a los muertos y las ánimas del purgatorio, que incluye tanto Halloween como Día de Muertos, dejando su estela para el reestreno de la icónica cinta animada “El Cadáver de la Novia”, que regresará a las salas de cine mexicanas para celebrar su 20 aniversario.

Dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, esta película en formato stop motion se ha convertido en un clásico moderno del cine gótico y en una de las historias más entrañables del género animado.

El reestreno de la cinta será el 11 de diciembre de 2025, proyectada por Cinépolis, que anunció que la preventa de boletos iniciará el 11 de noviembre a través de su aplicación, sitio web y taquillas físicas.

Fátima Bosch, Miss México, alza la voz

La actual reina de belleza mexicana y representante nacional en la edición 74 de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció discriminación por parte de los organizadores del certamen antes de la gran final del 21 de noviembre.

Bosch acusó a Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, de faltarle al respeto y llamarla “tonta” debido a conflictos internos entre la organización mexicana y la de Miss Universo. La concursante enfatizó que esos problemas no eran responsabilidad suya y pidió respeto para ella y sus compañeras.

Para Fátima, portar la corona del Miss Universo, o cualquier otro premio, no vale la pena si se pone en riesgo su dignidad, y no teme a ser descalificada por alzar la voz.

La disculpa de Nawat Itsaragrisil

Tras el incidente que se volvió tendencia mundial , Itsaragrisil Nawat, el empresario tailandés, ofreció una disculpa genérica: “Si alguien no se sintió bien, si alguien no se sintió cómodo, me disculpo con cada uno, así como me disculpé con las 75 participantes”, dijo en un video compartido en Instagram.

La tabasqueña explicó que la grosería del director fue producto de sus diferencias con la organización mexicana, nada relacionado con su desempeño en el certamen.

La modelo aseguró que no renunciará y continuará su misión de demostrar que el certamen va más allá de la apariencia física.

El adiós a Héctor Terrones

El mundo de la moda mexicana lamentó la pérdida del diseñador Héctor Terrones, quien falleció a los 58 años a causa de un infarto. Beatriz Calles, directora de Fashion Week México, informó que el funeral se realizó el 1 de noviembre en la funeraria J. García López, en San Jerónimo.

Terrones dejó huella en la farándula mexicana, vistiendo a figuras como Gloria Trevi, Montserrat Oliver, Anette Michel, Cecilia Galliano, Lorena Herrera, Bárbara Mori y Jacqueline Bracamontes, y consolidó su marca en eventos de alta costura y televisión.

“K-Pop Demon Hunters” prepara su secuela

Tras romper récords de audiencia, “K-pop Demon Hunters” regresará con una secuela prevista para 2029. Netflix y Sony cerraron acuerdos con los realizadores, aunque aún no se define si llegará primero a cines o a plataformas.

La primera entrega se convirtió en la producción más vista de la historia de Netflix, con 344 millones de reproducciones desde su estreno en junio, y también triunfó en taquilla y música: recaudó 19 millones de dólares en dos días y su banda sonora alcanzó el número 1 en el Billboard 200. Su tema principal, “Golden”, interpretado por Kim Eun-jae, lideró el Billboard Hot 100.

