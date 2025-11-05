Más Información

¿Cómo navegar la incertidumbre del presente? Filósofos, escritores, historiadores y politólogos comparten esa misma duda 

México y Jamaica, al rescate de patrimonio subacuático

Lanza Almadía Premio de Novela con la Sociedad Ventosa-Arrufat, sustituye al premio con Fundación Poniatowska

Gonzalo Celorio, galardonado con el Premio Cervantes 2025, llama a “quitar la pausa” entre México y España

Lo no racional y su fuerza en dos libros

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

La icónica cinta animada “” ("Corpse Bride") volverá a las salas de cine mexicanas para celebrar su 20 aniversario. Dirigida por Tim Burton y Mike Johnson, esta película de stop motion se ha convertido en un clásico moderno del cine gótico y en una de las historias más entrañables del género animado.

El reestreno de la cinta será el 11 de diciembre de 2025, fecha en la que el filme regresará a la pantalla grande en México. La cinta será proyectada por Cinépolis, que anunció que la preventa de boletos iniciará el 11 de noviembre a través de su aplicación, sitio web y taquillas físicas.

La película de Tim Burton tuvo más de 109 mil fotogramas y se rodó durante 55 semanas / Foto: Archivo El Universal
A lo largo del tiempo, “El Cadáver de la Novia” ha ganado el cariño de los espectadores por su estilo visual único, su banda sonora compuesta por Danny Elfman y su profunda historia de amor y duelo. La película invita a reflexionar sobre el amor verdadero y la aceptación de la pérdida, envuelta en una atmósfera oscura pero poética, fiel al sello característico de Burton.

Tim Burton estuvo presente en la alfombra roja de su exposición. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL
La historia está ambientada en un pueblo victoriano y sigue a Víctor Van Dort, un joven tímido que, mientras ensaya sus votos matrimoniales en el bosque, accidentalmente despierta a una novia muerta, quien lo arrastra al mundo de los difuntos tras creer que se ha comprometido con ella.

El elenco original contó con las voces de Johnny Depp (Víctor), Helena Bonham Carter (Emily, la novia cadáver) y Emily Watson (Victoria Everglot). La cinta se estrenó originalmente el 21 octubre de 2005 y fue un éxito tanto en crítica como en taquilla, recaudando más de 118 millones de dólares a nivel mundial y obtuvo una nominación al Premio Oscar a Mejor Película Animada.

La película se inspiró en un cuento popular judío-ruso del siglo XIX titulado "El dedo", en el que un hombre, al colocar un anillo en una rama durante su práctica de votos, despierta a una novia fantasma que reclama su amor.

Mientras llega su reestreno en cines, “” puede disfrutarse en HBO Max, donde forma parte del catálogo de clásicos de Tim Burton.

Poster del reestreno de "El cadáver de la novia" en cines mexicanos. Foto: Cinépolis
