En sólo cinco horas " Hayya hayya ", el tema oficial de la próxima Copa del Mundo en Qatar , ha conmocionado a redes sociales porque para varios usuarios, no es tan potente como en otras ediciones, entre ellas el " Waka waka ", de Shakira , compuesta para el certamen de 2010.

El estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la cantante local Aisha son los intérpretes de la canción que fue presentada esta mañana, previo al sorteo que define a los grupos que competirán en el Mundial.

Más de 600 mil reproducciones contabilizó en un par de horas en la cuenta oficial de la FIFA en youtube, habiendo también decenas de cuentas que lo han subido, obteniendo buenos números de visualizaciones.

Lee también:

¿Pero quiénes son sus intérpretes? Aquí te decimos.

Trinidad Cardona

Cantante estadounidense de 22 años cuyo tema "Jennifer", el cual lo catapultó mediáticamente, compuso en un baño. O al menos eso es lo que ha dicho en diversas entrevistas.

Fue criado por una pareja compuesta por dos mujeres: tras el encarcelamiento de su padre, su madre biológica se relacionó con una puertorriqueña. De niño, por su físico, era continuamente atacado en la escuela y fue cuando encontró en la música un reducto para huir de su realidad.

Lee también:

Fue novio de Meredith Reeves, una rapera y youtuber. "Love me back", "Letter to her", "Mad love" y "Por favor" son algunos de sus temas, cuyos videos en internet llegan a contabilizar cerca del millón de visualizaciones.

"Hayya hayya" conmociona en redes: ¿Quiénes cantan el tema oficial del Mundial?

Foto: AFP

Davido

La aceptación de su música lo ha llevado al cine, formando parte del elenco de "Un príncipe en Nueva York 2", estrenada en streaming el año pasado. Es cantante, compositor y productor discográfico estadounidense-nigeriano, pero estudió administración de empresas, algo que le ha ayudado en su carrera.

A sus 29 años ha publicado temas como "Gobe", "Aye" y "The sound", pero también ha sido señalado continuamente de pertenecer a una secta, lo cual siempre ha negado.

En 2017 fue elegido como mejor artista africano en los premios MOBO y por MTV Europe Music Award. Previo a la pandemia fue considerado por la revista Times como una de las 20 personas que podían cambiar el mundo.

"Hayya hayya" conmociona en redes: ¿Quiénes cantan el tema oficial del Mundial?

Foto: AFP

Aisha

Su nombre significa "llena de vitalidad". Es una de las artistas más populares en Qatar, sede del Mundial de Fútbol, pero su reconocimiento es tal que se ha presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas e inaugura diversos festivales artísticos como el de Doha.

"Hayya hayya" conmociona en redes: ¿Quiénes cantan el tema oficial del Mundial?

Foto: AFP

mafa