Fans de Tina Turner le llevan flores y velas a su mansión en Suiza Afuera de la propiedad donde vivió la fallecida cantante en sus últimos 30 años, suena "The Best" o "What's Love Got To Do With It"

Fans de Tina Turner llegan a la mansión de la cantante en Küsnacht, a orillas del lago de Zúrich. Foto: AP.