El dramaturgo británico, Tom Stoppard, conocido por su trabajo como guionista en la película "Shakespeare in love" (1998), por el que consiguió un Oscar, falleció este sábado a los 88 años en su casa de Reino Unido, anunció United Agents en un comunicado publicado en su página web.
"Nos entristece profundamente anunciar que nuestro querido cliente y amigo Tom Stoppard ha fallecido en paz en su hogar en Dorset, rodeado de su familia”, señala la agencia de representación.
"Será recordado por sus obras, por su brillantez y humanidad, y por su ingenio, su irreverencia, su generosidad y su profundo amor por el inglés. Fue un honor trabajar con Tom y conocerlo", añade el comunicado.
Nacido en 1937 en Checoslovaquia, Stoppard asistió a un internado en el Himalaya indio tras la huida de su familia judía de la ocupación nazi, antes de establecerse en el Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial, donde comenzó a trabajar como crítico de teatro y dramaturgo.
En sus inicios escribió pequeñas obras para la radio en los años 50 hasta que llegó su primera producción completa de teatro, ''A walk on the water (Enter a free man)'/'Un paseo sobre las aguas (Entra un hombre libre)", en 1960.
Su carrera despegó en 1966 con el estreno de "Rosencrantz y Guildenstern are died'/'Rosencrantz y Guildenstern están muertos" en el Festival de Edimburgo.
Como guionista escribió, además de "Shakespeare in love", junto a Marc Norman, "Empire of the Sun"/"El imperio del sol" (1987) e "Indiana Jones and the Last Crusade"(1989).
También trabajó en "Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith".
