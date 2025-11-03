La imagen de Diane Ladd apareció en varias de las películas más memorables de Hollywood, convirtiéndola en una estrella esencial del cine. Hoy, la luz de esa estrella se apagó.

Ladd, tres veces nominada al Oscar, murió este lunes 3 de noviembre a los 89 años, por causas aún desconocidas.

La noticia fue dada a conocer por su hija, la también actriz Laura Dern, mediante un emotivo comunicado dirigido a "The Hollywood Reporter".

Laura Dern y su madre, Diane Ladd, tenían un vínculo muy cercano. Foto: Instagram.

En sus palabras, Dern no sólo se dijo devastada por la pérdida del amor más grande de su vida; también reveló que estuvo a su a lado hasta el último aliento.

“Mi increíble heroína y el profundo regalo que fue mi madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana”, expresó. "Era la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma empática que solo los sueños podrían haber creado. Tuvimos la suerte de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”, añadió.

Con una trayectoria de más de seis décadas, Ladd dejó una marca imborrable en el cine gracias a títulos como "Alicia ya no vive aquí", "Corazón Salvaje" y "Noches de rosa". Su talento le valió tres nominaciones al Premio de la Academia y tres al Emmy.

¿Quién era Diane Ladd?

Nacida en 1935 en Mississippi, Diane Ladd inició su carrera como a actriz durante la década de los cincuenta. Debutó en la televisión con en series como "Perry Mason" y "Nueva York al desnudo".

Para 1966 dio el salto a la pantalla grande con la cinta "Ángeles salvajes" donde conocería a su primer gran amor, Bruce Dern, con quien se casó y tuvo dos hijas: Diane, quien murió siendo bebé, y Laura, con quien mantuvo un vínculo artístico y personal que marcaría su vida.

Durante su paso por Broadway actuó junto a Robert De Niro en "Aventuras de una noche con un pasajero ruidoso", con Jane Fonda en "Woman Speak", y luego coprotagonizó con Ben Gazzara la trama "A Hatful of Rain".

Junto a su hija trabajó en varias producciones como "Corazón salvaje" y la serie de HBO "Iluminada". En 2023 publicaron el libro "Honey, baby, mine: a mother and daughter talk life, death, love (and banana pudding)", un testimonio sobre su relación y como enfrentaron el siguieron al diagnóstico de fibrosis pulmonar de Ladd en 2018.

