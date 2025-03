Eva Longoria sonrió cuando Jordi Rosado le preguntó ¿cómo se sentía de estar en México?, entonces ella le respondió que vive aquí, aunque su tiempo lo reparte entre Los Ángeles, España y la CDMX, por eso su acento raro, pero que ella es orgullosamente mexicana.

Es ese mismo orgullo por sus orígenes, sus padres son de ascendencia mexicana; lo que la llevó a participar en la película Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo! La cual presentó la noche de este viernes a los medios de comunicación, acompañada con parte del elenco, entre ellos Paulina Chávez, Mabel Cadena, Cristo Fernández y el director Marvin Lemus.

"Es una aventura y también una comedia; es sobre la familia García, yo interpretó a la madre que siente no están conectados a sus raíces, por eso emprende un viaje familiar para reconectar con su lado mexicano y aunque todo es un desastre, el tema más importante de la película es que con tu familia puedes conquistar todo", señaló la también productora de este filme, que se estrenará el 28 de marzo por Disney+.

Eva explicó que este proyecto le trajo muchos recuerdos, ya que ella es de Texas y el simple hecho de salir de su casa era toda una aventura de carretera, porque todo está muy lejos; también recordó que su padre Enrique Longoria, no le gustaba parar para nada cuando salían de viaje familiar, y mucho de esto se ve en la película.

Algo parecido le pasó al director Marvin Lemus, que explicó que cuando era niño sentía que había algo mal con su familia, también de origen mexicano; porque no veía en televisión nada que se les pareciera, es por eso que en Alexander y un viaje terrible, horrible, malo... ¡muy malo! es muy importante para él, porque quiere darle al público infantil algo con lo cual se identifiquen.

También por eso se sintió muy feliz de trabajar con un equipo en su mayoría latino, entre los que se encuentran Mabel Cadena y Cristo Fernández. Eva explicó que el director necesitaba mexicanos y la producción quería poner a americanos que hicieran el acento y Marvin dijo "no, tienen que ser mexicanos", entonces llegaron ellos y todos quedaron gratamente sorprendidos con su talento y profesionalismo.

"No estoy muy familiarizada con la comedia, pero siempre me sentí en un lugar muy seguro para poder ser aprendiz, y aprendí de las mejores y los mejores. Era muy divertido hacer esos viajes largos por Nuevo México para llegar a los sets de filmación, y creo que uno de los recuerdos más bonitos que tengo, es llegar a un lugar donde no estoy tan familiarizada con el ritmo, con la comedia que ya tenían, pero yo estaba observando y aprendiendo", comentó Mabel.

Finalmente Eva Longoria invitó a los presentes a ver esta película cuando esté disponible en la plataforma de Disney+, no sólo por tratarse de un proyecto donde hay tanto latino involucrado, también porque si logra tener éxito se abre la puerta para hacer más trabajos de este tipo.

