Con un Jack Black lanzando ocasionales frases en español y un Jason Momoa contenido, se presentó esta tarde a la prensa internacional, “Una película de Minecraft”, basada en el popular videojuego.

Un hotel capitalino, cercano al Bosque de Chapultepec, fue sede del evento al que también asistieron el director Jared Hess (“Nacho libre”), así como los actores Danielle Brooks (“Orange is the new black”), Emma Myers (“Wednesday”) y Sebastian Hansen (“Just mercy”).

En la cinta que será estrenada en cines mexicanos el próximo 3 de abril, los personajes de Black (“Escuela del rock”) y Momoa (“Aquaman”) son dos hombres frustrados con su trabajo, llegando fortuitamente al universo Minecraft donde la creatividad es lo importante.

“Todo empezó con Jason Momoa cuando me enteré de que iba a participar en Minecraft. Estaba deseando entrar al set y trabajar con él , pero no estaba seguro de si él sentía lo mismo por mí”, contó Black.

“Así que le escribí un mensaje directo en Instagram y le dije que era un tipo de verdad y que si íbamos a hacer esto y me respondió enseguida que sí, que era fan de Minecraft y las películas con esa energía”, relató.

Durante su encuentro con la prensa Black pronunció algunas frases en español como “Hola México”, “muchas gracias” y “nos vemos”.

Jason se encontró en un ambiente nuevo cinematográficamente hablando, luego de hacer más cine de superhéroes o acción vía Aquaman y Rápidos y furiosos. Y se encontró que el director pedía que jugaran y crearan.

“Y Jack terminó siendo mejor que yo justo donde sería”, comentó divertido Momoa.

El realizador Jared calificó al largometraje como una carta de amor a los creadores.

“Desde que salió (el juego, 2009) la gente la ha estado modificando, añadiendo texturas, incluyendo criaturas, y luego usándola para contar historias divertidas y creativas, y nos ha inspirado a nosotros también. Intentamos ser fieles”, subrayó.

