muestra cómo las tradiciones varían alrededor del mundo en la nueva temporada de “De (mal) viaje con Eugene Levy”, serie original de Apple TV que lo lleva por distintos países para descubrir el lado menos conocido de las festividades.

En esta entrega, una de las paradas del actor de 78 años fue Oaxaca, donde conoce a detalle la celebración del Día de Muertos, que, pese a ser un tanto diferente en cada estado, el de esta región guarda algo especial, según contó.

“En Oaxaca, descubrí una variante del Día de Muertos que nunca había experimentado o de la que no sabía nada. Lo que más vemos en este festival son las luces brillantes, los fuegos artificiales y el espectáculo…”, dijo Levy.

El intérprete de “Detective por error” quedó conmovido al conocer la parte más íntima de la celebración, esa que ocurre en los hogares y dentro de las familias.

“Pero lo que ocurre en la privacidad de los hogares, con los grupos que organizan las cenas, el aspecto más privado fue una experiencia de aprendizaje para mí que me alegró mucho poder compartir”, explica el canadiense.

En Oaxaca, Eugene Levy fue testigo de la preparación del mezcal, además de platillos típicos para las ofrendas, y descubrió el significado de los altares en honor a los familiares fallecidos.

Sobre el Día de Muertos, el protagonista de la serie de Apple TV quedó maravillado e incluso reflexionó que, cuando él parta del mundo, no espera dejar un legado basado en su trabajo, sino solo que quienes lo conocieron digan: “Fue un buen tipo”.

Eugene Levy ha tenido la oportunidad de viajar alrededor del mundo gracias al proyecto “De (mal) viaje con Eugene Levy”, experiencias que comparte con personas de diferentes nacionalidades.

“Hay más similitudes entre la gente de cada país que diferencias. Mi experiencia ha sido a través de la gente con la que trato en los programas, y las prioridades son las mismas: el fuerte sentido de familia, el fuerte sentido de su cultura y la comida. Las prioridades son las mismas; es un hilo conductor. Sí, hay diferencias, pero hay más similitudes”, reflexiona ,

