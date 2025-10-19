Después de su paso por los cines, F1: La película, el éxito más reciente del actor estadounidense Brad Pitt, llegará hasta la comodidad de la casa de los espectadores, gracias a la plataforma de Apple TV.

El filme llegará globalmente a través de la renovada plataforma de Apple TV el próximo 12 de diciembre, según informó Variety. Un paso que era de esperarse, ya que F1 fue producida por Apple Studios, algo que tiene feliz al director Joseph Kosinski, ya que la producción tendrá nueva vida en el ámbito digital.

“Ha sido emocionante ver al público de todo el mundo disfrutar de ‘F1: La Película’ en los cines, ahora, estamos sumamente complacidos de llevar esta aventura cinematográfica a los fans de todo el mundo através del alcance global inigualable de Apple TV", expresó el cineasta en un comunicado.

Brad Pitt estuvo presente en el Gran Premio de México en octubre de 2024, donde filmó algunas escenas que posteriormente aparecieron en la película, mostrando al público mexicano y el Autódromo Hermanos Rodríguez. El actor usó un traje blanco similar al que usan los pilotos de Fórmula 1 y dio algunas vueltas por el circuito, donde los fans tuvieron la oportunidad de tomarle fotos.

Hubo presencia venezolana de Morelia

Por medio de un video la opositora al régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado, envió un mensaje al mundo sobre la situación de Venezuela, en el marco del estreno de la película "Aún es noche en Caracas”, que se llevó a cabo el 11 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2025.

“Darle voz y fuerza desde el arte a la verdad, a la libertad, a la justicia, esa libertad que hoy sostienen, con su fuerza y con su coraje, las mujeres venezolanas, las de la luz en medio de la noche. Aún es de noche en Caracas, pero muy pronto amanecerá y lo veremos y celebraremos juntos”, dijo María Corina Machado, quien acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz.

Dicho evento contó con la presencia de los actores venezolanos Edgar Ramírez (“Furia de titanes”) y Natalia Reyes (“Terminator: darkfate”). La película se basa en la novela “La hija de la española”, de Karina Sainz Borgo, se trata de un thriller de supervivencia y pérdida ambientado en la Caracas de 2017.

“Refleja con una fuerza poética y dolorosa la realidad de millones de venezolanos, el desarraigo, la pérdida, el duelo, pero sobre todo la esperanza que persiste, incluso en medio de la oscuridad”, dijo Machado por medio de un video.

Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado por su labor en la promoción de los derechos democráticos de Venezuela

Una neumonía fue la causa de la muerte de Diane Keaton

Hace una semana el mundo se sorprendió con la inesperada muerte de la actriz Diane Keaton, quien acababa de cumplir en enero pasado 79 años de edad; pero la causa de su muerte fue revelada el miércoles pasado por su familia.

"La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre", escribieron en un comunicado.

También señalaron que a lo largo de su vida, Diane se había preocupado por los más desprotegidos, comenzando por los animales sin hogar, por lo que le pidieron a la gente que si querían honrar su memoria, lo hicieran de la manera que ella hubiera querido.

"Ella amaba a sus animales y era firme en su apoyo a la comunidad sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o un refugio de animales sería un tributo maravilloso y muy apreciado para ella”, compartió también la familia de Keaton.

La actriz Diane Keaton se convirtió en madre soltera a los cincuenta años al adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP.

Disney vuelve a fallar en taquilla

En la industria del cine el primer fin de semana de una película es fundamental, porque dependiendo de lo que recaude en taquilla, se definirá su permanencia en la cartelera comercial, y al filme "Tron Ares" no le fue tan bien.

La tercera parte de esta saga tuvo un inicio bastante dudoso, tan sólo había recaudado en los tres primeros días 33.5 millones de dólares de taquilla en Estados Unidos, se esperaba oscilara entre los 45 y 50 millones; y en su estreno mundial acumuló apenas 60 mdd según Box Office Mojo.

La película “Tron Ares” ha sido criticada por el público debido a su guion y a la actuación de Jared Leto, quien no ha tenido éxito en los últimos años con producciones decepcionantes en taquilla como “Morbius” (2022) y “Escuadrón Suicida” (2016).

"Tron Ares" cuenta la historia de Sam Flynn (Garrett Hedlund), ahora presidente de ENCOM, quien ha desaparecido dejando a las hermanas Kima cargo de la compañía. Entonces se crea una inteligencia artificial llamada Ares, un programa informático avanzado que desafía sus líneas de comando para salvar tanto el mundo virtual como al real, amenazados por una lucha entre corporaciones tecnológicas.

La cinta de ""Tron Ares" protagonizada por Jared Letto enfrentaría serios problemas en sus ingresos. Foto: IMDB

El rock está de luto

El pasado 16 de octubre quien fuera el guitarrista de Kiss, AceFrehley, falleció tras sufrir una hemorragia cerebral, que lo había mantenido varios días hospitalizado y conectado a un respirador, según informaron varios diarios estadounidenses.

Su familia decidió desconectarlo, debido a que no presentó mejoría en su estado de salud, debido a una úlcera por presión, es decir, una lesión en los tejidos (en este caso tejido cerebral) que disminuye el flujo sanguíneo, provocando daño y muerte celular.

Frehley habría sufrido una hemorragia cerebral luego de una fuerte caída en su estudio, situación que lo llevó a cancelar su gira 2025. Debido a sus lesiones, los médicos se vieron en la necesidad deconectarlo al soporte vital, que le ayudaba a su cuerpo a realizar lo más básico que es respirar, pero al no ver evolución sus seresqueridos decidieron dejarlo ir.

Ace Frehley, exguitarrista de Kiss / Foto: Agencias