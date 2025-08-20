Luis Estrada, para muchos cinéfilos, es sinónimo de crudeza y humor. Por este motivo, el director ha decidido emprender nuevamente en el mundo de las series con “Las Muertas”, basada en Las Poquianchis, un grupo femenino de asesinas seriales que existió en la vida real en los años 60.

¿De qué tratará la serie “Las Muertas” de Luis Estrada?

Basada en la novela “Las Muertas” de Jorge Ibargüengoitia, el proyecto de Estrada explorará la historia de Las Poquianchis, un grupo de mujeres que mantuvo una red de prostitución protegida por autoridades municipales y estatales.

Esta agrupación delictiva fue acusada de explotación, secuestro y asesinato de alrededor de 100 mujeres, y su historia sigue siendo objeto de estudio en la actualidad en el ámbito legal.

Poder, pecado y secretos que México quiso olvidar. Luis Estrada regresa con 'Las muertas', una serie basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia. Estreno 10 de septiembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/nF9c6GpM3E — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) August 20, 2025

Luis Estrada planeó "Las Muertas" desde los 15 años

La filmografía de Luis Estrada abarca películas como “Ámbar”, “La ley de Herodes”, “Un mundo maravilloso”, “El infierno”, “La dictadura perfecta” y “¡Que viva México!”. Sin embargo, únicamente había estado presente en televisión con la serie de terror de Televisa “La hora marcada” (1988-1990).

Su última cinta estrenada en Netflix demostró que el cineasta y el mundo del streaming se llevan bien. La empresa, a través de Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos, consiguió los derechos de la obra que Estrada había buscado llevar al cine desde los 15 años, según contó en conferencia de prensa.

En la fotografía el elenco de "Las Muertas": Arcelia Ramírez y Paulina Gaytán, que darán vida a las hermanas Baladro, además de Alfonso Herrera y Joaquín Cosío como El Capitán y el General Bedoya, cómplices de las asesinas. Foto: Nicole Trejo/EL UNIVERSAL.

“A lo largo de mi carrera varias veces intenté obtener los derechos y por alguna razón no estaban disponibles. Le conté a Paco que no había podido conseguirlos y al día siguiente me escribió y me dijo ‘ya te los conseguimos’. Pero, a pesar de que yo había hecho ejercicios de adaptación, siempre veía que era demasiado grande y demasiado ambiciosa para meterse en una película aún más larga que ¡Que viva México!, que era de tres horas y cuarto. Entonces Paco me dijo: ‘¿por qué no intentamos el camino de una serie?’”

Joaquín Cosío, quien ha participado en varias películas del director, contó que esta producción es una de las más ambiciosas y que se tardó 3 años únicamente en escribir el guion.

“Había mucha presión para él mismo, con más de 100 actores, con el tiempo encima, y la memoria de los textos fue un problema muy frecuente. Más que regaño era llamada de atención. De pronto sí se enojaba porque el texto no lo traíamos los actores; él es muy estricto ahí y con razón, porque él dice que tardó tres años en escribir un guion para que un actor llegue y lo quiera cambiar porque le gusta improvisar”, contó Cosío a EL UNIVERSAL.

¿Cuándo se estrena la nueva serie de Netflix de Luis Estrada?

La serie “Las Muertas” llegará directo a Netflix este próximo 10 de septiembre, como parte de las celebraciones de las fechas patrias. Contará con la actuación de Leticia Huijara (“¡Hasta la madre, del Día de las Madres!”), Arcelia Ramírez (“Así es la vida”), Paulina Gaitán (“Diablo Guardián”), Mauricio Isaac (“Accidente”) y Alfonso Herrera (“¡Que viva México!”).