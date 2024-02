Luis Estrada debuta en el mundo de las series con "Las muertas", una mirada sobre Las Poquianchis

El cineasta Luis Estrada, director de cintas como “La ley de Herodes” y “La dictadura perfecta", presentó en los Estudios Churubusco su primera serie: “Las muertas”.

Se trata de una historia basada en la novela homónima del escritor mexicano Jorge Ibargüengoitia, sobre el caso de las asesinas seriales conocidas como Las Poquianchis, quienes en entre 1945 y 1964 asesinaron a al menos 91 mujeres que eran víctimas de trata.

El año pasado Estrada debutó en la plataforma streaming Netflix, con la cinta “¡Que viva México!” y ahora repite la mancuerna, según explicó, debido a que la empresa logró, a través de Francisco Ramos el vicepresidente de contenidos, conseguir los derechos de la obra que él había buscado llevar al cine desde que tenía 15 años.

“A lo largo de mi carrera varias veces intenté obtener los derechos y por alguna razón no estaban disponibles. Le conté a Paco que no había podido conseguir los derechos y al día siguiente me escribió y me dijo ‘ya te los conseguimos’, pero a pesar de que yo había hecho ejercicios de adaptación, siempre veía que era demasiado grande y demasiado ambiciosa para meterse en una película aún más larga que ¡Que viva México!, que era de tres horas y cuarto, entonces Paco me dijo ¿por qué no intentamos el camino de una serie?”, contó Estrada en conferencia de prensa.

El elenco, que también estuvo presente en el evento, lo encabezan Arcelia Ramírez y Paulina Gaytán, que darán vida a las hermanas Baladro, además de Alfonso Herrera y Joaquín Cosío como El Capitán y el General Bedoya, cómplices de las asesinas.

Elenco de "Las Muertas". Foto: Nicole Trejo.

"Cuando tienes un personaje que está en el incosciente colectivo hay que desmantelar y no juzgar sino verle esta parte humana y las razones por las que toma estas decisiones", señaló Ramírez, quien ya antes ha trabajado con el cineasta.

“Para mí es un absoluto privilegio, responsabilidad y desafío poder darle vida y complejidad a un personaje de esta envergadura… Jorge Ibargüengoitia es uno de mis autores favoritos, de hecho en la escuela de actuar coqueteaban con que mi generación hiciera una aadaptación a 'Las muertas' y nunca se logró, así que es una especie de sueño que se despertó", destacó la actriz.

Dentro de una semana comenzarán a filmar lo que será una serie de seis capítulos en lugares como Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato. El director señaló que habrá más de 150 actores en el rodaje que se ambienta en épocas de los 40 a los 70 y tiene un toque de comedia negra en su base.

"Lo que me interesa es hablar de mi país y lo que ofrece Ibargüengoitia es confrontar al público con su país y descubrir que no hemos cambiado tanto, que en realidad la violencia contra las mujeres los feminicidios, la trata de blancas tiene una raíz muy profunda y que el machismo sigue siendo igual que lo fue hace cientos de años, pero también en los 60, que a la mujer se le cosifica", señaló.

Y aunque afirmó que su intención no es hacer un ejercicio didáctico, sí espera generar una conversación alrededor de la problemática en torno a la violencia de género. A diferencia de sus otras películas, esta se caracteriza por tener a mujeres como protagonistas.

"Es una crítica demoledora a este país porque lo que hizo que las hermanas Baladro hayan podido existir sólo se dio por un caldo de cultivo de complicidad e impunidad con las autoridades y de corrupción que sigue habiendo en este país; incluso creo que eso hace a 'Las muertas' un tema de una actualidad feroz".

