Eruca Sativa es una de esas bandas que, aun cuando se habla de tendencias musicales y de cientos de artistas que buscan encajar en lo que dicta el momento, deciden mantenerse al margen del “trending” para preservar su identidad. La agrupación argentina se ha mantenido fiel a su esencia a lo largo de 18 años de trayectoria.

“La industria y todo lo que tiene que ver con el negocio, más que con la música, no es que no lo tengamos presente. Estamos bastante atentos, pero no es algo que guíe el rumbo de la banda. Está en el radar, claro que es importante, pero nuestro foco está puesto en el disfrute. La vida es una sola y queremos elegir estar bien, estar contentos. Hacemos esto porque nos gusta”, asegura a Luisina ‘Lula’ Bertoldi guitarrista y vocalista principal a EL UNIVERSAL.

A pesar de haber sido nominados a los Latin Grammy 2025 en las categorías de Mejor Álbum de Rock por A tres días de la tierra y Mejor Canción por “Volarte”, la banda originaria de Córdoba, Argentina, reconoce que la ansiedad por los likes y las reproducciones, tan presente en la escena actual, va en contra de lo que siempre han buscado como proyecto.

“A veces la industria es una picadora de carne, pero siempre en la medida en que uno deje que eso te consuma. Lo que veo mucho en las generaciones más jóvenes es esa ansiedad por los likes, las views, los seguidores y por ser tendencia. Yo me metí en esto porque, si no lo hacía, me moría de angustia, no por tener más o menos reproducciones”, afirma Lula.





¿Quiénes son Eruca Sativa?

Eruca Sativa se formó a partir de lo que más apasiona a sus tres integrantes: Brenda Martin en el bajo, Gabriel Pedernera en la batería y Lula en la guitarra y voz. Los azares de la vida los llevaron a coincidir por primera vez en una sala de ensayo de la escena musical cordobesa, dando inicio a un proyecto que con el tiempo se consolidaría dentro del rock latinoamericano.

En 2008, el trío lanzó su álbum debut "La carne", un sonido que nunca los abandonó por completo y que hoy retoman con orgullo en su más reciente material, Tres días de la tierra. No obstante, Lula asegura que, más allá de la evolución musical, el objetivo de la banda se ha mantenido intacto.

“No es que hayamos cambiado, pero sí hemos puesto más foco en ser agradecidos con lo que tenemos. Somos unos privilegiados por tener esta banda, por poder seguir haciendo lo que nos gusta, seguir viajando, ir a México a tocar, por ejemplo, o asistir a los Latin Grammy. Todo eso es un privilegio total”, señala la guitarrista.

Para Lula, este ejercicio de gratitud es un desenlace natural que no imaginaban una década atrás, cuando vivían inmersos en la vorágine de querer hacerlo todo al mismo tiempo.

“Seguimos tocando y haciendo un montón de cosas, pero ya no con esa urgencia de tener que llegar a algún lado, porque a veces eso te consume la cabeza. Ahora también tenemos familias e hijos, y aunque cambiaron mucho las prioridades, seguimos apostando por este proyecto en común. Es un panorama de realidad muy lindo”, reflexiona Bertoldi.

Eruca Sativa se presentará en México el próximo 10 de diciembre en el "Fuck Off Room", ubicado en la colonia Condesa de la Ciudad de México, donde interpretarán los temas de su álbum "Tres días de la tierra", en un concierto del que esperan una respuesta eufórica de sus seguidores.

Además, el 12 de diciembre participarán en el show de Stewart Copeland, baterista de The Police, quien se encuentra de gira por Latinoamérica con un espectáculo sinfónico dedicado al repertorio de la banda británica.

“Stewart Copeland viene de gira por Latinoamérica con un show sinfónico de temas de The Police, y entre los músicos que lo acompañan estamos nosotros. Es un privilegio total y un honor enorme”, concluye Lula.