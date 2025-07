La sabiduría popular diría que las manos de Abraham, integrante del Grupo Firme, son de estómago. Y eso porque corrió con la suerte de romper con ellas un lujoso huevo de cacao de Louis Vuitton, durante su visita a una tienda de artículos exclusivos en Polanco. Eduin Caz, líder de la banda y algunos de sus integrantes, dieron con la pieza llamada “Chocolate Egg Bag”, elaborado con cacao y moldeado como uno de sus bolsos más icónicos, de los cuales hay menos de diez piezas en el mundo. El problema fue cuando Abraham quiso levantarla, creyendo que era una bolsa real. La “bolsa” estaba valuada en 18 mil pesos.

Huevo de chocolate de la marca Louis Vuitton. Foto: Instagram oficial.

"La Chilindrina", agradecida

Contrario a lo que ha pasado con Florinda Meza, la actriz María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” ha sido cobijada por el público que semana a semana sigue los episodios de “Sin querer queriendo”, la bioserie sobre Chespirito. Y es que además de haber participado en uno de los episodios, interpretando a una secretaria, tuvo el tino de agradecer a los hijos de Roberto Gómez Bolaños un emotivo mensaje acompañado de una fotografía hecha en el set de grabación. “Rinde tributo a un ícono tan querido. ¡Gracias por hacerme parte de este proyecto tan especial!", se lee en el texto que ha sido celebrado en redes sociales.

María Antonieta de las Nieves con los hijos de Chespirito durante la grabación de la serie "Sin querer queriendo".

Paty Chapoy contra Danna

La conductora de Ventaneando Pati Chapoy criticó la actitud de la cantante juvenil al azuzar a los fans que la esperaban en el aeropuerto capitalino, a que se fueran contra la prensa. Inicialmente Danna respondió algunas preguntas de los reporteros, pero cuando el tema viró hacia un presunto roce con su actual novio, se dio la media vuelta y pidió a uno de sus fans que pusiera orden, lo que desencadenó gritos de "fuera prensa". Chapoy no soportó eso y dijo que seguramente era algo planeado para que la noticia diera la vuelta al mundo, preguntando ante cámara si valía la pena tal comportamiento.

La relación de la cantante con la prensa ha tenido algunos episodios controversiales. Fotos: Instagram y TV Azteca

Galilea Montijo gana batalla legal

Galilea Montijo ganó una batalla legal al conductor Javier Ceriani, por actos de violencia digital. El Poder Judicial de la Ciudad de México le concedió a la conductora de HOY medidas de protección por las contantes agresiones que ha sufrido en las plataformas del argentino. Entre lo otorgado a Galilea se encuentra la prohibición absoluta de que Ceriani se acerque a ella o siquiera intente comunicarse con ella. El conductor también debe evitar proximidad a su domicilio personal y laboral, así como retirar cualquier contenido que vulnere a Galilea.

Eduardo Yáñez sufre por su hijo

Eduardo Yáñez aún no puede creer la manera en que lo traicionó su único hijo. Resulta que en una entrevista concedida a su colega Sergio Mayer, el actor reveló que su vástago, al que apoyó con todo, le pagó con abuso de confianza. Eduardo detalló que dejaba que su hijo se hiciera cargo de las cuentas cuando vivía en Los Ángeles, pero éste le robaba. "Me chingó, me bajó una lana varias veces, como él llevaba el control de los pagos, se le hizo fácil", recordó. Ahora su hijo es chofer de plataforma y ya formó una familia, a la cual mantiene.

