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será padre por segunda ocasión. La noticia se dio a conocer este, en pleno , a través de una publicación en redes sociales que rápidamente se viralizó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Hawái” compartió una imagen en la que aparece acompañado de su hija Paris, mientras ambos besan el vientre de su pareja, .

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El artista optó por no acompañar la publicación con un mensaje explicativo. Únicamente agregó un corazón azul, detalle que generó especulación entre sus seguidores sobre la posible llegada de un niño. Hasta el momento, no ha confirmado el sexo del bebé ni el tiempo de gestación.

La noticia provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del entretenimiento enviaron mensajes de felicitación a la pareja.

Entre los comentarios destacó el de J Balvin, quien respondió a la publicación con varios emoticonos de corazón, sumándose a las muestras de cariño que acumula el cantante.

La llegada de un segundo hijo representa un nuevo capítulo para el colombiano y su pareja, quienes han optado por mantener su relación fuera del foco mediático.

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