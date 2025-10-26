Emiliano Aguilar no olvida ni perdona, el rapero publica un fotomontaje en donde, aparentemente, pasea a cinco pugs con correa, los cuales indicó que eran alusivos a la "familia de perros" que tiene, haciendo referencia a su padre, a sus hermanos; Ángela, Aneliz y Leonardo, así como a Aneliz Álvarez Alcalá, la esposa de su progenitor.

Ninguno de los miembros de la familia Aguilar salió ileso en el nuevo post del joven rapero que, desde el jueves pasado (23 de octubre), mostró la molestia y la tristeza que le causó el trato que recibió en los premios Billboard, ceremonia a la que había sido invitado formalmente.

De acuerdo con lo que Emiliano ha compartido con sus fans en redes, la noche de la gala, fue cambiado de lugar -a uno menos favorecido-, pese a que ya se le había asignado un asiento preferencial, cerca del escenario del James L. Knight Center, centro de convenciones donde se llevó a cabo la premiación.

Ayer, el cantante habría confirmado que, aparentemente, Pepe Aguilar fue quien pidió a una de las organizadoras del evento -y supuesta amiga de su padre-, a quien indentificó con el mote de "la Loba", que fuera recibido con malos tratos.

Pese a que Emiliano no dio nombres de quién, o quiénes, le habrían proporcionado esa información y por qué creyó en su legitimidad, lo que sí mostró fue indignación y un disgusto sumamente grande hacía su padre, con quien ya arrastraba problemas pasados.

Su enojo fue tal que lo llamó "cul*ro" y, en lo que respecta a sus hermanos, los comparó con serpientes.

Estos son algunas de las palabras con las que el rapero se expresó:

"Fuiste tú papá, eres un culero (...), te pasaste de lanza (...), no entiendo cómo puedes hacerle eso a un hijo, con todo el respeto que no te mereces, ching* tu madre, a ti y a toda la familia de cul*ros y serpientes que traes ahí, (...) me siento bien agüitado, ya no sé ni qué decir, que tu propia familia te haga eso, mi propia familia, mi propio papá".

A sólo unas horas de que publicara el video donde se expresa así, Emiliano recurrió a la misma técnica que un día utilizara su hermano Leonardo, quien usó una foto de "el Gordo", el perro de la familia, para simular los videos donde el rapero se desahogaba y exponía la mala relación que mantenía con los Aguilar.

En esta ocasión, Emiliano subió una fotografía, elaborada con Inteligencia Artificial, en donde aparece paseando a cinco perros, de raza pug, la misma raza de "el Gordo", que representarían a Aneliz, Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar, asi como la madre de sus hermanos menores, Aneliz Álvarez Alcalá.

La imagen, además, estuvo acompañada de las siguientes palabras:

"Van a ver que, muy pronto, y sin ayuda de papi y "la esposa que trae a un lado", y el pinch* jaripeo, ando forjando mi carrera artística soy nuevo pero este mundo va a ser mío, se los prometo, familia de perros, y mi hermosa madre, puro pinch* Tijuana 664 y Jalisco".

En ese post también compartió otras imágenes, hechas con IA, donde Christian Nodal, su cuñado, con quien también ha tenido algunas rispideces, abraza a su suegro y Leonardo, en plan romántico.

Minutos más tarde, compartió un video, donde ahonda acerca de su estado de ánimo pues, a pesar de que su decepción no ha cesado, mostró gratitud por el apoyo que ha recibido de sus seguidores, luego de que expusiera el presunto desdén que recibió días anteriores.

El amor -dijo- de sus fans es ahora lo que lo mantiene enfocado, sin importar las trabas que pudieran presentársele en el camino.

"Oye, la neta muchísimas gracias por todo el apoyo, los quiero mucho, ahorita subí una foto, pa´ que vayan y la vean", dijo entre risas.

Y prosiguió:

"Y aquí andamos, los quiero mucho (...), aquí andamos a la mera orden, sin ustedes yo no soy ni madres, muchísimas gracias, los quiero un put*ro, la neta y aquí ando, a la meritita orden y para que no se les ovlide, fuck the land, Billboards, and fuck the family, ustedes son mi familia, ustedes me pusieron aquí y aquí andamos".

