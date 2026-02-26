El rapero Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, reveló recientemente que ha sido víctima de amenazas de muerte y mensajes intimidatorios a través de Instagram.

En su cuenta, el intérprete, quien vive en Jalisco, relató a sus seguidores que hace algunos meses comenzó a recibir advertencias.

“Había una persona que constantemente me mandaba textos, de que me iba a matar y que me iba a encontrar y no sé qué, y eran constantes”, comenzó.

Emiliano detalló que, aunque suele recibir mensajes similares, este individuo era particularmente insistente. Sin embargo, lejos de asustarse, decidió confrontarlo.

“Le dije…¿qué onda carnal?, hay que vernos a ver si es cierto”, aseguró.

El músico explicó que cuando acudió a ver a su supuesto agresor, no lo encontró. Además, decidió tomar la situación con calma y recordó que muchas veces este tipo de acoso se queda solo en palabras en las redes.

“No van a hacer nada, absolutamente nada. Mañana haré un video, pasado mañana haré un video y nadie va a hacer nada”, concluyó.

Emiliano Aguilar recibe apoyo de sus seguidores

Aunque Aguilar se mostró tranquilo a pesar de lo preocupante que pudo parecer la anécdota, sus seguidores sí mostraron inquietud.

Recibió comentarios animándolo a enfocarse en su carrera:

“Eres muy bueno”.

Otros lo aconsejaron para que se cuidara y no se expusiera:

“Tampoco le busques, por fa”, escribió una usuaria.

Asimismo, recibió mensajes de aliento:

“Dios está contigo”.