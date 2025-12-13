Ángela Aguilar cerró su gira "Libre Corazón" en San Diego California, donde no sólo gozó del aplauso del público, sino que disfrutó de la presencia de sus sobrinas, la hijas de su hermano mayor Emiliano Aguilar, quien asegura que no dio autorización para que se llevara a cabo ese encuentro.

De acuerdo a lo que ha declarado Emiliano, la relación con su padre Pepe y sus hermanos no es buena ni cercana desde hace años, por lo que al enterarse que su hija mayor, llamada Ángela, estuvo en el concierto de su tía, expresó su descontento.

"Nunca di autorización para que llevaran a mi hija para allá, me acabo de enterar ahorita, pues chale", expresó Emiliano en un video que compartió en sus redes.

Lamentó que tras lo ocurrido algunos digan que no es verdad que existe un distanciamiento con su padre y sus hermanos, pero reiteró que sí es cierto, pero lo que pasa es que la madre de la menor no le avisó que lo haría.

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar con su hija Ángela.

Emiliano no sabe si sólo su hija mayor llamada Ángela acudió al show de su tía, o su fueron sus dos hijas sus dos hijas, sin embargo, una asistente al show compartió en redes sociales que vio cuando ambas niñas estaban con Ángela.

"Lo hizo la mamá de mi hija, mis respetos a ella, está cuidando a mis hijas, pero no me dijeron a mi nada, entonces yo no sé, ella lo hizo a su propia voluntad, yo no sabía, me acabo de enterar de que fueron a ver a Ángela, cuando yo le dije a ella que no hiciera eso", aclaró.

Ángela Aguilar compartió en sus redes algunos momentos previos a su último concierto, entre ellos cuando su esposo, el también cantante Christian Nodal, le da la bendición y un beso.

Ángela Aguilar comparte momento con su esposo Nodal previo a su último concierto en San Diego, Califormia.

La pareja cumplió en julio un año de casados, un año que ha sido polémico, sobre todo para la cantante de 22 años, quien no deja de recibir críticas y hate (odio) en redes sociales.

