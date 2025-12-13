Más Información

Patrimonio urbano, en nuevo museo virtual

Patrimonio urbano, en nuevo museo virtual

"ARCA", un viaje colectivo a través del teatro callejero

"ARCA", un viaje colectivo a través del teatro callejero

Llega al Museo de la Estampa el arte gráfico de indígenas

Llega al Museo de la Estampa el arte gráfico de indígenas

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

“No somos el enemigo; se necesita la prensa crítica”: Humberto Musacchio

La experiencia del aprendizaje

La experiencia del aprendizaje

El Colegio Nacional se encarrera en la digitalización de su patrimonio sonoro

El Colegio Nacional se encarrera en la digitalización de su patrimonio sonoro

Ángela Aguilar cerró en San Diego California, donde no sólo gozó del aplauso del público, sino que disfrutó de la presencia de sus sobrinas, la hijas de su hermano mayor Emiliano Aguilar, quien asegura que no dio autorización para que se llevara a cabo ese encuentro.

De acuerdo a lo que ha declarado Emiliano, la relación con su padre Pepe y sus hermanos no es buena ni cercana desde hace años, por lo que al enterarse que su hija mayor, llamada Ángela, estuvo en el concierto de su tía, expresó su descontento.

"Nunca di autorización para que llevaran a mi hija para allá, me acabo de enterar ahorita, pues chale", expresó Emiliano en un video que compartió en sus redes.

Lee también:

Lamentó que tras lo ocurrido algunos digan que no es verdad que existe un , pero reiteró que sí es cierto, pero lo que pasa es que la madre de la menor no le avisó que lo haría.

Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar con su hija Ángela.
Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar con su hija Ángela.

Emiliano no sabe si sólo su hija mayor llamada Ángela acudió al show de su tía, o su fueron sus dos hijas sus dos hijas, sin embargo, una asistente al show compartió en redes sociales que vio cuando ambas niñas estaban con Ángela.

"Lo hizo la mamá de mi hija, mis respetos a ella, está cuidando a mis hijas, pero no me dijeron a mi nada, entonces yo no sé, ella lo hizo a su propia voluntad, yo no sabía, me acabo de enterar de que fueron a ver a Ángela, cuando yo le dije a ella que no hiciera eso", aclaró.

Lee también:

Ángela Aguilar compartió en sus redes algunos momentos previos a su último concierto, entre ellos cuando su esposo, el también cantante Christian Nodal, le da la bendición y un beso.

Ángela Aguilar comparte momento con su esposo Nodal previo a su último concierto en San Diego, Califormia.
Ángela Aguilar comparte momento con su esposo Nodal previo a su último concierto en San Diego, Califormia.

La pareja cumplió en julio un año de casados, un año que ha sido polémico, sobre todo para la cantante de 22 años, quien no deja de recibir críticas y hate (odio) en redes sociales.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿La despidieron Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes “Se enojó Ángela”, dicen. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿La despidieron? Violinista de Nodal no aparece en su último concierto y desata rumores en redes: “Se enojó Ángela”, dicen

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció? Foto: John Everett/Houston Chronicle via AP / (AP Photo/Paul Iverson photo)

Muere Abraham Quintanilla, papá de Selena, a los 86 años. ¿De qué falleció?

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Dua Lipa (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP)

Dua Lipa se suma a la tendencia de transparencias y deslumbra en Instagram

[Publicidad]