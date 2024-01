Elenco de "Baghead" visita México y el director declara su amor por Guillermo del Toro

Con un elegante traje color beige, y un top blanco Freya Allan llegó fresca a la alfombra roja de “Baghead: contacto con la muerte” en la Ciudad de México.

“Amo el clima de México”, expresó ante las cámaras.

La actriz británica de 22 años estuvo acompañada del director español Alberto Corredor con quien trabajó para esta producción de terror, el género favorito del creador.

La historia, que se estrena en cines el 8 de febrero, sigue a Iris, una joven que hereda una propiedad de parte de su padre, pero antes de que termine de instalarse es advertida sobre la presencia de una mujer en el sótano, quien al parecer es capaz de comunicarse con los muertos. Iris tendrá la misión de nunca dejarla escapar, si quiere mantenerse a salvo.

"Desde que soy pequeño me atrae lo paranormal y culpo a mi madre, quien solía quedarse hasta tarde viendo películas de terror y desde muy pequeño experimento la parálisis nocturna, al principio me asustaba mucho porque piensas que es una presencia, pero con los años vas enterándote de cómo funciona eso y acabo disfrutándolo", contó Corredor.

Admiración por Guillermo del Toro

Este es el primer largometraje del cineasta, que asegura, durante su crecimiento se ha inspirado en los trabajos de directores mexicanos como Guillermo Del Toro, quien ha destacado por crear criaturas fantásticas propias de otros mundos.

"Para mí Guillermo Del Toro es uno de mis directores favoritos, siempre me defino como 'el hermano bastardo de Guillermo', porque él tiene muchísima clase y yo tengo menos entonces a mi me gusta hacerlo todo más a ras del suelo, pero sería fabuloso y sobre todo porque es una persona con la que me encantaría colaborar y de la que he aprendido muchísimo y de hecho es una persona que ha dejado su marca en España con las películas que ha hecho ahí", dijo el director.

El chamanismo y la tradición de Día de Muertos son algunos de los intereses que le gustaría tocar, mientras que Freya acepta que fuera del set, no es fan del terror.

"Me gusta tener miedo, pero nunca me asusta una película de terror".

Ya olvidó a Henry Cavill

Allan, quien ha protagonizado desde 2019 la popular serie de fantasía "The Witcher", junto a Henry Cavill, asegura que el estreno próximo de la cuarta temporada sorprenderá a los fanáticos de la historia sobre un cazador de monstruos.

"Se pondrá más oscuro y habrá aún más acción. Va a ser intenso", adelantó.

Pero ante la ausencia del actor protagonista, que será sustituido por Liam Hemsworth, ex de Miley Cyrus, Freya confiesa que ya se acopló a la nueva dinámica que le dará un giro al relato.

"Es triste (que ya no esté Cavill), pero estoy realmente emocionada de ver la interpretación de Liam, ya lo conocí y es encantador, así que estoy emocionada por una nueva cara y en una nueva temporada", dijo.

"Sé que su viaje (del personaje principal) solo mejora y es emocionante de interpretar, así que estoy feliz por traer ese aspecto de fantasía y terror en este nivel", agregó la actriz.

