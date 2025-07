Elaine Haro acaba de ser confirmada como la nueva habitante de "La casa de los famosos". La joven actriz no le teme a su corta edad y, en cambio, muestra expectación frente a la experiencia de convivir con algunos de sus compañeros, como es el caso de Ninel Conde.

La tercera temporada del reality está por estrenarse y siguen revelándose los nombres de las y los participantes que formarán parte de esta edición.

Esta tarde correspondió el turno de Elaine, una joven actriz que, desde los cuatro años, comenzó su carrera en la pantalla chica.

Entre los personajes más importantes que Haro ha interpretado se encuentra Nayeli González, en la bioserie "Gloria Trevi: ellas soy yo", a través del que representaba a Aline Hernández.

En las primeras declaraciones que Elaine hizo a Televisa, expresó que, cuando recibió la propuesta de la producción para formar parte de la tercera edición, no se tomó el tiempo para pensar en su repsuesta, pues a pesar de lo controversial que ha resultado el formato, sabía que era una gran oportunidad para su carrera.

"¿Me creerás que no la pensé ni un segudo y nada más dije ´sí´y, luego, pensé ´¿cómo?, ¿es en serio?´, hasta ahorita, no me la creo, hasta que se abran las puertas de esa casa y vea que se cierran voy a decir, ´¿en qué me metí?´, es el reto más grande de mi carrera", dijo.

Reveló que, cuando le contó a su madre, Jimena Tovar, su decisión, esta se sintió muy preocupada por ella, debido al reto que significará, pero después le mostró todo su apoyo.

"Mi mamá, primero, infartada, ya sabes que las mamis quieren lo mejor para ti, pero (ella) y mi hermana confían en mí, eso me ayuda a tener confianza en mí misma, están felices, están emocionadas".

Haro destacó que la edad no es un obstáculo para ella pues, hasta ahora, es la habitante más joven (con sus 21 años), pero afirmó que ella se esforzará por ganarse un lugar, una voz y respeto de sus contendientes dentro del reality.

"Ni ventaja ni desventaja, creo que todos, tengamos la edad o género que tengamos, tenemos la posibilidad de ganar, yo siento que tengo la misma edad de Facundo, o de Olivia, siento que tengo las mismas posibilidades de llegar a la final", destacó.

Expresó que tiene el deseo de convivir con "el Bombón asesino", así como con otros compañeros más jóvenes, que forman parte de su generación.

"Quiero acercarme a ella para ver qué huele, sí... quiero verla, quiero ver su maleta, me interesaría mucho conocerla, cantar con ella; también Facundo y los chavos, tambié los de mi edad, vivan los chavitos", señaló.

