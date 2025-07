José Luis Rodríguez "El Guana", el doceavo habitante de "La casa de los famosos México" revelado la mañana de este martes junto con el Bombón Asesino, Ninel Conde, aseguró llevar toda su actitud, su gran humor y buena vibra a la nueva edición del reality sin olvidar la delicada relación con el público el cual puede derrumbar la carrera de cualquiera

“Sé que la gente me va a conocer hasta la peca que tengo en la nalga. Entonces, no puedo disfrazar nada, no quiero cortarle nada a la gente, voy a ser totalmente transparente tal cual estoy en mi casa, obviamente me mediré un poquito en los comentarios porque hay que pensar dos veces lo que dices para que no lo usen en tu contra afuera, es un riesgo hablar un poquito de más y que se viralice algo que dijiste, pero que lo sacaron de contexto”, dijo el actor y comediante celayense.

“Todos en algún momento se medirán porque sabemos que estamos expuestos a tantas cámaras en la casa y sabemos que existe la funa terrible que hay en las redes sociales y esta puede acabar con tu carrera en un dos por tres y si eres muy reactivo cuando sube la emoción puedes decir cosas de las que te puedes arrepentir”, añadió.

Lee también: "La casa de los famosos México” revela los nombres de sus polémicos cuartos; ahora serán Día y Noche

Aunque "El Guana" es consciente de que estarán expuestos las 24 horas ante las cámaras quiere alejarse de las malas vibras, de la polémica negativa, de las posibles funas que haya en redes sociales.

“Lo único que quiero es que la gente sepa que esto es un juego en donde solamente habrá un ganador, que no es nada personal y que finalmente haremos estrategias ahí adentro para competir en grupo”, dijo.

Uno de los mayores desafíos para todos los participantes es habitar en un ambiente aislado con sus demonios, en el caso de "El Guana" adelantó que el confrontar las distintos puntos de vista con los demás habitantes es su mayor temor.

“Esto me tiene un poco en pánico, soy una persona que muchas veces se guarda las cosas cuando está enojado o cuando hay algún reclamo, no me atrevo a hacerlo porque siempre estoy pensando en qué dirán de mí y mejor no lo hago, mejor no lo reclamo, creo hemos prostituido mucho la palabra no y el decir no a muchas cosas se vale, no siempre tienes que estar de acuerdo con una persona”, afirmó el integrante de la familia disfuncional en "Me caigo de risa".

“Espero dialogar con muchísimas personas cuando no estén de acuerdo, porque eso también te nutre, pero creo que el imponer una opinión es lo que te puede llevar a una pelea y llevarlo al plano personal, entonces yo solamente voy a disfrutar, a ver puntos de vista diferentes de los habitantes y a tratar de entender sus puntos de vista”, agregó.

José Luis Rodríguez confesó que él entrará a La casa de Los Famosos tal y como es en su día a día y al estar en las artes escénicas aseguró que es muy difícil que alguien entre conun personaje a la casa porque no se puede mantener durante tanto tiempo y tarde o temprano se cae la careta y se muestra la realidad.

Finalmente el actor y comediante confesó que dejó algunas cosas en pausa para ingresar a la casa más famosa de México principalmente una obra de teatro que comenzó temporada a la cual, adelantó, regresará al concluir su participación en el reality.

“Me duele un poquito porque amo el teatro y siempre estará en mi vida. También dejé pausado un proyecto personal de música y es una de las razones por las que estoy entrando, para que la gente sepa que también canto, que me dedico a eso y es parte de mi vida, y desde luego me duele mucho dejar a mi novia, a mi familia, a mis mascotas”, concluyó.

rad