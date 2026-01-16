El poder de los Cuarón regresa al cine. En marzo lo harán con el filme “Campeón gabacho” en el que actúan el mexicano Juan Daniel García Treviño, el músico panameño Rubén Blades y la estadounidense Rosario Dawson, la “Ahsoka” de "Star Wars".

Jonás Cuarón (“Chupa” y “Desierto”) es el director del largometraje que produce, entre otros, su papá Alfonso Cuarón (“ROMA”) y contando con la música de su primo Mateo Cuarón (“Amalgama”).

La cinta, que se estrenará mundialmente en el South by Soutwest Festival (conocido como el SWSX), está basada en la novela homónima de Aura Xilonen, contando la historia de un joven migrante entrañable y travieso cuyo único talento es recibir golpes.

El personaje cruza el Río Grande para escapar de una dura realidad en México, en busca de una vida mejor en EU, estableciéndose en un barrio latino de Nueva York, en el que a través de sus puños enfrenta muros culturales y prejuicios.

El SWSX Festival es un certamen realizado en Austin, Texas que celebra la convergencia de tecnología, cine, música y cultura. Este año se efectuará entre el 12 y 18 de marzo.

Nicolás Celis, productor del largometraje, dijo a EL UNIVERSAL en 2024 que “Campeón gabacho” fue una novela que le fascinó por su lenguaje.

“Cuando lo leí resulta que la había escrito una chava a los 18 años, en Puebla, metió diálogos en español e inglés y ya sentándome con ella, encuentro que su abuela tenía baños públicos, entonces mete diálogos de barrio lo que la hace maravillosa. Es una obra que se lee rápido y hay una identificación en ella”, comentó Celis en esa ocasión.

Leslie Grace (“En el barrio”), Eddie Marsan (“21 gramos”), Cheech Marin (“Jane the virgin”), Marvin Jones III (“Into the dark”), Carlos Carrasco (“Máxima velocidad”) y Dolores Heredia (“Rudo y cursi”), completan el elenco.

La dirección de fotografía recayó en Pepe Ávila del Pino¸ quien el año pasado ganó en los premios de la Asociación de Cinefotógrafos de EU en la categoría de Video Musical por su trabajo en “313”, de Residente.

