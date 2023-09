El músico Sufjan Stevens no puede caminar, revela que padece el síndrome de Guillain-Barré

El músico estadounidense Sufjan Stevens anunció este miércoles que, tras varios días en el hospital, le fue detectado el síndrome de Guillain-Barré, una afección autoinmune que ha afectado su movilidad.

"El mes pasado me desperté una mañana y no podía andar. Tenía las manos, los brazos y las piernas entumecidos y me hormigueaban, y no tenía fuerza, sensibilidad ni movilidad", aseguró en Tumblr el nominado al Oscar.

Stevens detalló que después de una serie de pruebas médicas y de pasar "dos semanas atrapado en la cama" los neurólogos le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré y ya se encuentra en tratamiento.

"Me han administrado infusiones de inmunoglobulina durante cinco días y rezan para que la enfermedad no se extienda a los pulmones, el corazón y el cerebro", ahondó.

El cantante aseguró que está recibiendo una terapia de rehabilitación centrada en el fortalecimiento de su cuerpo, en la que también está aprendiendo a andar de nuevo.

Según Stevens, los doctores aseguran que se recuperará y estiman que podrá volver a caminar por su cuenta en un año, tiempo promedio en el que "la mayoría" de las personas con dicho síndrome suelen retomar la movilidad total.

Sufjan Stevens iba a promocionar su nuevo disco

El cantante, de 48 años, estaba a punto de comenzar la promoción de su más reciente álbum, "Javelin", cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de octubre y del cual ha adelantado hasta el momento las canciones "So You Are Tired" y "Will Anybody Ever Love Me?".

Nacido en Detroit y afincado en Nueva York, Stevens es uno de los principales artistas de la música alternativa de Estados Unidos y ha sido considerado por críticos especializados uno de los mejores compositores de su generación.

En 2018, Stevens obtuvo una nominación al Oscar por su tema "Mystery of Love" para la película "Call Me By Your Name", protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer y dirigida por Luca Guadagnino. EFE

rad