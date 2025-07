Cuando le ofrecieron participar en la nueva edición “La Casa de los Famosos México”, Aldo Tamez de Nigris ni lo pensó siquiera. Su primera pregunta fue justo qué tenía que hacer para acceder a ella.

“Y entonces me contestaron entonces nada, que sólo me mandaban el papeleo para ello y ya”, recuerda el influencer.

Para muchos fue una sorpresa que el sobrino de Poncho, concursante en la primera versión e hijo de Aldo, ex futbolista profesional, ambos del mismo apellido, fuera el nuevo elegido.

Pero el nuevo Aldo es una fuerte figura en el mundo influencer. En su cuenta de Instagram contabiliza más de 700 mil seguidores y en Monterrey es sumamente conocido.

Y siempre ha sido fan del reality, que en esta ocasión iniciará el próximo día 27 y en donde compartirá “hospedaje” con las actrices Mar Contreras y Olivia Collins, el actor Alexis Ayala, el conductor Facundo y el influencer y cantante Aarón Mercury.

Aldo se convirtió hoy en el sexto habitante de la Casa.

“Ya era fan de la Casa desde las anteriores emisiones y sé que te puede impulsar o irte mal”, dice quien intentó ser futbolista profesional.

“Voy a entrar siendo yo, porque aparte que soy malo para las estrategias, siento que si voy con alguna estaré estresado y lo que quiero es pasármela chido, al final el público es el que decide”, considera.

Eso sí, sabe que el primer día los nervios y la ansiedad lo atacarán, pero nada que el tiempo no controle. “La Casa de los Famosos” es un reality en el que los concursantes se encuentran desconectados de estímulos exteriores y son registrados por varias cámaras durante las 24 horas del día.

El público es el que va decidiendo a los descalificados y, por supuesto, a los finalistas y ganador.

“No he pensado ir con un psicólogo ahora (como preparación), una vez fui a uno cuando estaba morrillo porque yo acababa de cortar con la novia y él me dijo que eso era normal, que yo estaba chavo y no era necesario fuera. Ahora creo en este reality nos van a poner uno, ya veremos”, dice Aldo.

El séptimo habitante se dará a conocer la mañana del próximo lunes.