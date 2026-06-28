Un tráiler se ladea a toda velocidad, levanta tierra y parece volar sobre dos ruedas. Lola acelera hasta el fondo; a su lado, su comadre abre la puerta en plena carrera para echarle tequila a la máquina, que escupe fuego. “Ahora sí vamos a ganar”, dice Lola, emocionada, al volante.

La escena condensa buena parte de lo que Rosa Gloria Chagoyán defiende hasta hoy: una mujer dominando lo imposible, en un cine popular que no temía desafiar roles de género y hasta las leyes físicas. Había que filmar el vértigo, hacer rugir los motores, mover la cámara entre polvo, humo y velocidad, y confiar en que una película también podía conducirse con pasión.

“Eran películas con una gran fotografía, mucha producción, con tráilers que se iban a la barranca, motocicletas que chocaban, aviones que se estrellaban en el mar”, recuerda la actriz.

Se conocieron a mediados de los 70, juntos hicieron pareja romántica en fotonovelas

“Lola es una mujer manejando un tráiler y por eso nos hicieron la guerra, porque no había esos personajes en cine. Cuestionaban que cómo una mujer defendía sus derechos y ayudaba al necesitado. Mi personaje se convirtió en un icono de la liberación femenina, del apoyo a la mujer, y hasta ahora lo sigue siendo”, destaca.

La actriz, que actualmente forma parte del musical Perfume de Gardenia en el Teatro San Rafael, atesora todo lo que ese personaje le dejó. Con Lola, dice, recorrió buena parte de Estados Unidos, México, Centroamérica, Venezuela, Colombia y hasta llegó a festivales en China.

“Tuvimos un súper éxito en Estados Unidos, lo recorrimos completo, ciudades y pueblos, igual que buena parte del mundo. Son cintas con temas que le interesan al pueblo, a nuestra gente que está fuera; ellos quieren sus temas, sus artistas y nosotros estamos para ellos”.

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Lola la trailera llegó a salas en febrero de 1985 en el cine Variedades de Avenida Juárez

Por eso defiende su paso por el cine frente a quienes han desestimado esas películas. Para ella, el arraigo de Lola se explica por su carácter justiciero y por la respuesta del público.

“Mi película Lola la trailera ha sido la más taquillera en toda la historia del cine nacional, es la que más público llevó a los cines. Lola se hizo un personaje justiciero, es una mujer valiente que combatía a criminales. Eso le gustó mucho a la gente, porque quien combatía la maldad de cárteles criminales en esas cintas era una mujer y por eso tiene fans hombres y mujeres”.

Antes del volante

Antes de tomar el volante como Lola, Rosa Gloria Chagoyán ya había iniciado su ruta en televisión y fotonovelas. En Canal 8 coincidió con un joven Juan Gabriel, cuando el cantante empezaba a abrirse paso.

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“Yo empecé siendo conductora con don Paco Malgesto en un programa que se llamó 10 sonrisas y un Malgesto, en 1973, y Juan Gabriel fue a ese programa a presentar su primer tema. La primera vez que cantó en televisión ‘No tengo dinero’ fue ahí”, comparte.

Después, los representantes del cantautor la buscaron para aparecer con él en fotonovelas, un formato de gran popularidad en esos años.

En el musical Perfume de Gardenia interpreta a “Juana la cubana”, otro de sus personajes

“Me contrataron para ser novia de Juan Gabriel en fotonovelas, que en ese entonces eran un boom. Todas las semanas nos reuníamos él y yo para comer y hacer las fotos. Fuimos buenos amigos”, revela.

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Chagoyán no se ha detenido desde entonces. Hoy destaca en Perfume de Gardenia, donde realiza un número inspirado en Juana la cubana, otro de sus personajes de cine, acompañada por La Sonora Santanera.

Inspira a otras

Tampoco Lola terminó tras su paso por el cine. El personaje llegó a la televisión en Central de abastos, con Federico Wilkins, y años después volvió en Mi camino es amarte, producción de Nicandro Díaz centrada en el mundo de los traileros.

“En la vida real me paraban en la calle y me decían los niños: ‘Lolita, te amo’, porque pegó mucho la historia”, recuerda.

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Lo mejor, dice, es que ese cariño también vino de mujeres que sí viven de manejar tractocamiones. En sus giras y espectáculos musicales, Chagoyán ha conocido a traileras que encontraron en ese oficio una forma de llevar sustento a sus hogares.

Lola con su conocido tráiler rosa.

Ahí, dice Chagoyán, su personaje encontró su mejor ruta.

“En Estados Unidos vi traileras que así se ganan la vida. Ahorita en México hay tres escuelas para enseñar a mujeres a manejar el tractocamión. Me parece muy acertado que se profesionalicen para que ganen más y que su trabajo sea reconocido”, destaca, con orgullo.

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