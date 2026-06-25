"Los chicos de la banda" es una de las primeras películas en retratar la homosexualidad sin recurrir a "castigos morales" como la muerte, la cárcel o la “corrección” médica de sus personajes.

La historia transcurre en un departamento de Manhattan, en una fiesta de cumpleaños. Lo que empieza como una simple reunión entre amigos, pronto, y gracias a la intervención del alcohol, se convierte en un espacio donde las verdades, las inseguridades y las tensiones personales salen a flote.

Cada uno de estos amigos representa las distintas formas de asumir la identidad sexual y los prejuicios de los 70 (época en la que fue estrenada); desde una pareja que atraviesa una crisis de fidelidad, un joven afroamericano que representa la doble marginación, y hasta un scort.

Dirigida por William Friedkin, y basada en la puesta en escena del mismo nombre, la película es un parteaguas de las historias LGBT+ en la pantalla grande. Un dato extra es que ninguno de los protagonistas era parte de Hollywood; y es que, en ese entonces los grandes estudios castigaban la diversidad sexual, por lo que fueron llamados los mismos actores de la obra.

Aunque la trama no lleva a sus personajes a la fatalidad, en la vida real cinco de los actores murieron por enfermedades relacionadas con el sida.

Dónde ver: Apple TV / Prime Video