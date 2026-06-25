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En medio del ambiente mundialista y las celebraciones por el Orgullo LGBT, algunas producciones han encontrado en el la cancha el escenario perfecto para explorar relaciones que combinan ambos mundos.
"Rivales a doble juego", producción que pertenece al nuevo género de las micronovelas, parte de ese contexto para contar la historia de Moisés Romo y Julio Castillo, dos delanteros que compiten por consolidarse como referentes de sus equipos y acercarse a la Selección Nacional.
Pero la rivalidad entre ambos termina cuando salen campo, pues comienzan una relación que deben mantener en secreto pues están inmersos en un entorno donde la imagen, la presión y los códigos de masculinidad siguen siendo determinantes.
Basada en el universo de la serie "Heated Rivalry", la producción mexicana
Protagonizada por Alejandro Goguet y Fabio Levy, la serie adapta la historia de "Heated Rivalry" al futbol profesional en tan solo 30 capítulos de minutos de duración.
Dónde Ver: ViX
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