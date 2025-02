¿Qué puede salir de la relación entre unos niños abandonados por sus padres y una abuela que oye voces y que está segura de que alguien desea meterse a su casa?

Por lo pronto, una película titulada El Diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), que entra este sábado a escena en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín, que junto con Cannes y Venecia, es considerado uno de los más importantes del orbe.

“La historia sucede en algún punto de los 90, con cinco niños que se quedan a solas con su abuela y empiezan a involucrarse en eventos desafortunados con los vecinos, mientras absorben los miedos de ella”, cuenta Ernesto Martínez Bucio, director del filme.

“(En la página oficial) Colocaron la etiqueta de súpernatural, pero no es de terror, no es realismo mágico y, la verdad, es que es un poco sui géneris, es un viaje de nuestra memoria, de experiencias personajes de Karen (Plata, guionista) y a la que le sumaron algunas mías, aunque no es autobiográfica”.

El diablo fuma… forma parte de la sección Perspectivas, del certamen alemán que inició el jueves, la cual está dedicada exclusivamente para primeras películas. En esta ocasión, 14 títulos procedentes de países como Italia, India, EU, Austria, Egipto y Francia disputarán el codiciado premio Ópera Prima

La cinta se rodó en 2023, en locaciones de la Ciudad de México, cuando sus noveles protagonistas tenían entre siete y 14 años, más la experimentada Carmen Ramos.

Martínez Bucio observó a 150 niños para los personajes y, junto con ellos, fue delineando, de alguna manera, el look que traerían.

“No es un coming of age (historias que muestran la transición a la adultez) y no hay un protagonista único, sino que se construyó de manera coral. No era seguir el camino de héroe, sino contar varios puntos de vista. Por ejemplo, una de ellas quieres ser bailarina, pero también Papa (de la iglesia católica), es verlos como tal”, abunda.

De acuerdo con la sinopsis disponible en la página de la Berlinale, en algún momento aparece la policía, seguida por los servicios sociales, con la noticia de que los niños tendrán un nuevo hogar.

La abuela entonces prepara una última cena y una de las niñas sugiere que todos quemen algo que aman para pedir un deseo. El fuego se hace más grande y el humo se eleva, difuminando y disolviendo poco a poco la frontera entre la realidad y la imaginación.

El diablo fuma... es el debut en cine de los niños y adolescentes: Mariapau Bravo Aviña, Rafael Nieto Martínez, Regina Alejandra, Donovan Said, Laura Uribe Rojas.