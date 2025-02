Carretada de estrenos rockeros en cine y plataformas

Bob Dylan, con sus trascendentales canciones y tendencias místicas, promete no desilusionar a los fans del ídolo de Minnesota, con la cinta “Un completo desconocido”, de James Mangold, ambientada en el sesentero Nueva York. Su fenómeno pasa lista del más importante cantautor hasta nuestros días, en un biopic que dejará huella en más de una generación. El Oscar, los Globos de Oro y BATFAS ya entraron a la rebatinga de nominaciones y premios con una figura tan trascendental como la de Elvis, sin descontar su paso por el mítico festival de Folk de Newport.

Bueno, pues parece que ahora sí, después de muchas fintas, será estrenado el magno documental “Becoming Led Zeppelin”, que ha visto reducido su metraje original, de casi cinco horas, por razones de pantallas grandes (IMAX), quedando finalmente en 137 minutos. Seguramente, lo que si habrá será una edición especial en Blu-ray y otra con libro y cantidad de extras, para los más recalcitrantes fans del máximo dirigible de ha dado el rock. Desde que se anunció en 2019 y luego de su paso por el festival de cine de Venecia en 2021, algunos tendrán su merecido, pero los que son incondicionales de la banda, seguramente pedirán más. Ya veremos cuánto aguantan sus oídos acostumbrados a la metralla sónica y a las anécdotas reveladoras de la banda lidereada y prácticamente inventada por Jimmy Page.

"Gaga chromatica ball" (2024) es la nueva película de la extraviada cantante ganadora de 13 preseas Grammy y un Oscar, con directos pasmosos. Todo es para asombrar a cualquiera con sus escenarios temáticos que cortan la yugular. Una cinta que va más allá de lo que podrían esperar los fans. Por supuesto, ella dirige su propio show en el Dodger Stadium de la ciudad de Los Ángeles.

"Louder: El soundtrack del cambio". Se trata de un documental sobre el feminismo rockero y de sus mujeres clave (Melissa Etheridge, Selena Gomez, Chaka Khan…) Épocas y generaciones, más voces y activismo musical con una generación de damas, cuya influencia se siente hasta hoy en la música y el poder cultural.

"What's love got to do" (1993), la biopic de Tina Turner, en donde queda para la posteridad las mejores piernas que dio el rock y el funk, que en sus inicios se emparentó con su abusivo y golpeador marido, Ike Turner, con el que supo qué era el cielo y el infierno, los malos tratos y la violencia dentro y fuera de la música. El filme cuenta con una banda sonora emocionante y desgarradora como la vida misma.

"That thing you do!" (1996), de Tom Hanks, que toma las riendas de esta deliciosa comedia, con música de Howard Shore y el invento que le da fama al título: The Wonders. El propio Hanks (gran fan de The Dave Clark Five) actúa como el mánager del grupo que casi llega a tocar el cielo de la industria del entretenimiento.