¿Visión profética o simples coincidencias? Matt Groening, la mente detrás de "Los Simpson", habló sobre las supuestas “predicciones” que han convertido a la serie en un fenómeno global.

A lo largo de sus más de 800 episodios, la producción ha generado conversación por anticipar hechos reales como el contagio de coronavirus, avances tecnológicos o incluso la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump.

En entrevista con CBS Sunday Morning, Groening explicó que las coincidencias son resultado del gran volumen de historias, no de un intento por adivinar el futuro.

"Hay algunas cosas que predijimos sin darnos cuenta, y creo que eso se debe a que hemos hecho tantos episodios que, seguro que algo nos sale bien. Y tenemos que admitir que el mundo ahora mismo está completamente loco. Así que cualquier chiste disparatado que hagamos podría acabar haciéndose realidad" , comentó el creador.

Recientemente galardonado con el Premio Cristal Honorario en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Groening bromeó sobre el tema:

“Todas las teorías conspirativas son ciertas”, dijo entre risas, mientras fingía que su equipo creativo extraía las “predicciones” de una peluca con forma de Marge Simpson que había en el escenario.

Con 36 años al aire, Los Simpson continúa reinventándose sin perder su esencia. En la próxima temporada, se incluirá un episodio especial en homenaje al caricaturista estadounidense Jules Feiffer.

Las “predicciones” de Los Simpson que se hicieron realidad

La censura del David de Miguel Ángel: En el episodio 9 de la segunda temporada (1990), los habitantes de Springfield protestan contra la escultura David de Miguel Ángel al considerarla “obscena”. En 2016, activistas rusos intentaron vestir una réplica de la estatua en San Petersburgo, alegando las mismas razones.

Carne de caballo en hamburguesas: En la quinta temporada, episodio 19 (1994), la cocinera Doris usa carne de caballo para preparar la comida escolar. En 2013, la Food Safety Authority de Irlanda descubrió ADN de caballo en hamburguesas de varios supermercados europeos, provocando un escándalo alimentario.

