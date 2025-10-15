“Jujutsu Kaisen: Ejecución” es la próxima película que Crunchyroll y Sony Pictures preparan para su estreno en salas de cine. Este nuevo proyecto presentará un adelanto exclusivo de la tercera temporada del aclamado anime basado en el manga de Gege Akutami.

Por primera vez, los fans podrán disfrutar en pantalla grande de las espectaculares peleas del “Arco del Incidente de Shibuya”, considerado por muchos seguidores como uno de los momentos más impactantes y decisivos de toda la historia de Jujutsu Kaisen.

A través de redes sociales se estrenó hoy el primer avance de la película, donde se muestra el regreso de Yuji Itadori, Satoru Gojo, Megumi Fushiguro y también el de Yuta Okkotsu, protagonista de “Jujutsu Kaisen 0”.

Lee también Las mejores 6 series de anime en 2024; ¿dónde verlas y qué esperar de ellas el próximo año?

“Jujutsu Kaisen: Ejecución” llegará a los cines de México y Latinoamérica el próximo jueves 20 de noviembre, con funciones disponibles tanto subtituladas como dobladas al español latino.

¿De qué tratará la nueva película de “Jujutsu Kaisen”?

El filme retomará los acontecimientos del Arco del Incidente de Shibuya, mostrando la intensa batalla entre hechiceros y maldiciones tras la captura de Satoru Gojo, el hechicero más poderoso del mundo.

Yuji Itadori, Megumi Fushiguro y Nobara Kugisaki son enviados a Shibuya para investigar lo ocurrido, pero en el camino deberán enfrentarse a maldiciones de grado especial que pondrán a prueba sus habilidades y su fuerza como equipo.

Entre los combates que podrán verse en pantalla grande destacan Nanami vs. Mahito, Megumi vs. Toji Fushiguro, y Sukuna vs. Jogo, enfrentamientos que prometen convertirse en algunos de los momentos más épicos de la franquicia.

¡El viaje a la extinción comienza en JUJUTSU KAISEN: Ejecución! 🔥



Mira el primer tráiler de este gran evento que combina lo mejor del Incidente de Shibuya con los dos primeros episodios de la nueva temporada. pic.twitter.com/WU1UM24hSF — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) October 15, 2025

Lee también La película de "Chainsaw Man" llegará a México este día de octubre

La gran novedad de “Jujutsu Kaisen: Ejecución” es que incluirá la proyección de los dos primeros episodios de la tercera temporada, que adaptará el arco de “El Juego del Sacrificio” y que se estrenará oficialmente en 2026.

Con esta cinta, el universo de Jujutsu Kaisen continúa buscará reafirmar su posición como uno de los animes más populares y visualmente impresionantes.