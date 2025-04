Todavía hay amor entre Klitbo y Gattorno

"Hasta ahorita, es el amor de mi vida", así se expresó la actriz Cynthia Kiltbo sobre su exesposo, el actor cubano Francisco Gattorno, con quien estuvo casada durante dos años (1995 - 1997), pero eldivorcio llegó debido a los constantes conflictos que tenían, así loexplicó la mexicana en un encuentro con la prensa.

"Con él sí me casó para siempre, las circunstancias del destino no nospermitieron estar juntos, pero sí nos han permitido ser muy buenosamigos, fue una relación muy divertida, muy intensa; lleva uno alcielo al otro y el otro lo bajaba al infierno, fue una pasión dejuventud, no me arrepiento ni un segundo de haberlo vivido", explicó Klitbo.

En una entrevista con el programa La mesa caliente, Francisco Gattornose enteró de lo expresado por su ex esposa y dijo: "Siempre ha sidouna gran amiga, un gran apoyo en diferentes etapas de mi vida y yopara ella también, la verdad me siento muy orgulloso, la adoro, la amocon toda mi vida, es una loca divina".

Salma Hayek también fue acosada

En la actualidad la actriz veracruzana es una de las más respetadas en Hollywood, pero esa posición le ha costado años de trabajo, en loscuales no siempre la pasó bien, así lo reveló la directora Julie Taymor en una entrevista para el programa Ventaneando, ya que ella fuetestigo del acoso que la mexicana sufrió por parte del productor Harvey Weinstein, durante el rodaje de la película "Frida" (2002).

"Nosotros no sabíamos lo que le estaba pasando a Salma. Yo sabía unpoco, porque pasé por lo que ella pasó... Salma pasó por muchísimo conél. Sí, lo vi un poco, pero queríamos hacer la película.

Ella queríahacer la película. Yo fui su confidente", expresó Taymor, quiendirigió la película. Fue en 2017, en el marco del movimiento #MeToo, cuando Hayek relató enun ensayo publicado por "The New York Times" los episodios de acoso ypresión que vivió: desde exigencias para rodar escenas íntimas noacordadas, hasta amenazas para cancelar el proyecto si no accedía asus condiciones.

Exactriz infantil muere a los 24 años

Sophie Nyweide fue encontrada muerta el pasado 14 de abril, a lasorillas de un río y muy cerca de la secundaria Benninton, en Vermont,según reportó el portal de noticias TMZ, señalando que la actriz estaba acompañada de varias personas al momento de morir, pero que nolas conocía.

Nyweide, de apenas 24 años de edad, participó en series como "La ley yel orden" y de acuerdo con un comunicado lanzado por su familia,perdió la vida tras automedicarse.

"Sophie era una niña amable y confiada. Esto a menudo la dejabaexpuesta a que otros se aprovecharan de ella. Escribía y dibujaba convoracidad, y gran parte de su arte refleja el dolor que sufrió. Seautomedicó para lidiar con todo el trauma y la vergüenza quealbergaba, y esto resultó en su muerte", se lee en el texto.

La policía local señaló que los resultados de los estudios forensespodrían tardar entre seis y ocho semanas; sin embargo, la familia cree que esta tragedia podría estar relacionada con el consumo de drogas.

Los corridos no tienen la culpa

Las semanas pasan y la agrupación Los Alegres del Barranco siguenestando en la polémica, esta vez al traer a la actualidad una declaración que Mario Quintero, vocalista de Los Tucanes de Tijuana, hizo sobre los corridos, justo cuando estaba la lucha contra ladelincuencia organizada del expresidente Felipe Calderón.

"Si vemos la realidad como lo que es, hay que prohibir otra cosa. Loscorridos son consecuencia del narcotráfico no causa; entonces,acabándose el narcotráfico se acaban los narcocorridos", dijo Quinteroen ese entonces.

Cabe recordar que Los Alegres del Barranco se pusieron ante el ojopúblico, cuando en marzo pasado proyectaron durante un concierto,imágenes de narcotraficantes como el Mencho o el Chapo, algo que lestrajo de inmediato consecuencias, como la revocación de sus visasamericanas, cancelaciones de fechas y dos carpetas de investigación,por eso como una forma de defenderse, subieron a sus redes socialeseste mensaje de Quintero.

Frankie Muniz no pasa por su mejor momento

Pareciera que la carrera del actor estadounidense está por tomar unnuevo impulso, ya que no sólo comenzará a grabar una nueva temporadade la serie "Malcom el del medio", en la cual mostrarán qué es lo quepaso con los personajes 20 años después; también se descubrió en unareciente visita a México que sigue siendo muy popular, pero aún asíhizo una confesión.

"Siendo totalmente sincero..., mental y emocionalmente, puede que estéen un punto muy bajo, sólo quería decirlo en voz alta", escribióFrankie Muniz en su cuenta de X.Sus fans de inmediato respondieron con cientos de comentariosapoyándolo, lo que sorprendió es que, muchos de ellos, asociaron elestado de Frankie con su regreso como Malcom, por lo que lerecomendaron que no siguiera con el proyecto si este era la causa delmomento que atraviesa.

Cabe precisar que el actor, mediante su publicación, no dio a entenderque su estado hubiera sido provocado por el regreso de la serie, perohay quienes creen que tiene que ver con su pérdida de memoria y laincapacidad de recordar los años en que grabó Malcom.

