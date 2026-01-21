Más Información

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

“Con represión más dura, la supremacía blanca busca volver”: Françoise Vergès

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

Brecht, Manuel de Falla y actividades por el año dual México-Francia en la programación de 2026 de la Compañía Nacional de Ópera

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

LANZA atelier, estudio de arquitectura mexicano, elegido para hacer el pabellón de la galería Serpentine

Abre nuevo museo interactivo sobre la historia del pan

Abre nuevo museo interactivo sobre la historia del pan

Recontrata Secretaría de Cultura a los 31 bibliotecarios despedidos de la Vasconcelos; hoy regresaron a sus labores

Recontrata Secretaría de Cultura a los 31 bibliotecarios despedidos de la Vasconcelos; hoy regresaron a sus labores

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

Hackean cuenta de X de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza 

, conocido actor de series de televisión en Estados Unidos y casado con Melissa Gilbert ("Little House on the Prairie"), ha sido puesto en libertad tras ser acusado de abuso infantil, según señala "People".

El actor, de 68 años, fue liberado del centro de detención de Nuevo México donde se encontraba detenido desde hace una semana. Está acusado de tres cargos: dos de contacto sexual delictivo con un menor y uno de abuso infantil.

Busfield, que mantiene que y que los padres de los menores tienen un amplio historial de fraude, es conocido por sus papeles en la serie "Thirtysomething" o en "The West Wing".

Los hechos ocurrieron supuestamente durante la grabación de la serie "The Cleaning Lady", donde el actor era director en ese momento, y que se rodó entre 2022 y 2025. Las víctimas serían dos gemelos de 11 años que participaron en el rodaje.

Lee también:

El actor ha visto como en los últimos días dos de sus proyectos se cancelaban por las acusaciones. Ayer, Amazon MGM Studios anunció el borrado digital de sus apariciones en la película "You Deserve Each Other" y la NBC canceló el 12 de enero un episodio de "Law & Order: SVU" en el que aparecía como estrella invitada.

El abogado del actor, Larry Stein, ha señalado a "People" que su esposa Melissa Gilbert está "muy, muy emocionada" de reunirse con él, y que la pareja está esperanzada con su liberación.

Este martes, Busfield compareció en una audiencia en la que un juez dictaminó que sería liberado bajo su propia responsabilidad y con condiciones a la espera de que se celebre el juicio por los hechos. El abogado del actor declaró a la revista que el actor se siente "de maravilla" tras el fallo.

Gilbert estuvo presente en la audiencia junto a su madre, la también actriz Barbara Cowan, y otros miembros de la familia. Una vez que el juez anunció la liberación de Busfield, se pudo ver a Gilbert en la sala llorando y diciendo: "Gracias, Dios", señala el medio estadounidense.

La actriz de 'Little House on the Prairie' que contrajo matrimonio con Bushfiel en 2013, ha apoyado a su marido desde que se conocieron las acusaciones.

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham. Foto: (AP Photo/Vianney Le Caer, File)

Impacta la millonaria riqueza de los padres de Nicola Peltz en plena tensión con la familia Beckham

“Quiere ser ella” acusan a Ángela Aguilar de copiar a Cazzu con el mismo anillo. Foto: Tomada de Instagram @angela_aguilar_ / Youtube Los Ángeles Azules.

“Quiere ser ella”: acusan a Ángela Aguilar de copiar a Cazzu con el mismo anillo

David Beckham rompe el silencio tras polémica publicación de Brooklyn… y la supuesta ex amante, la niñera, elige bando. Foto: AP/AFP/Instagram

David Beckham rompe el silencio tras polémica publicación de Brooklyn… y la supuesta ex amante, la niñera, elige bando

Jennifer Garner expone a Ben Affleck; dice que “está obsesionado con Beyoncé”. Foto: AP/AFP

Jennifer Garner expone a Ben Affleck; dice que “está obsesionado con Beyoncé”

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner lleva la moda al límite con un ajustado vestido de látex rojo

[Publicidad]