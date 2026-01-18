Más Información

Del caballito al ataúd, las piezas que muestran cómo era la infancia en el antiguo Egipto

Secretaría de Cultura federal dice garantizar mantenimiento a la Biblioteca Vasconcelos y basificación de los 31 bibliotecarios despedidos

La caída de X y el sismo en la madrugada, entre los memes de la semana

"Nadie está dispuesto a sacrificar nada": entrevista con Nona Fernández

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Una novela de fantasmas sonoros: entrevista con Ramiro Sanchiz

El caso contra el actor dio un nuevo giro. Mientras se encuentra detenido y en espera al juicio por acusaciones de abuso sexual infantil, su defensa presentó un escrito para oponerse a la solicitud de prisión preventiva y cuestionar el origen de las denuncias.

Busfield, de 68 años de edad, permanece detenido en Nuevo México desde el pasado 13 de enero, cuando se entregó voluntariamente luego de que dos menores lo señalaran de contacto inapropiado.

Ahora, de acuerdo con información publicada por la revista "People", los abogados del actor han pedido a las autoridades que sea puesto en libertad, alegando que no solo no se tienen pruebas en contra de su cliente; sino que los padres de las presuntas víctimas no son testigos confiables.

Según el medio estadounidense, la defensa solicitó la liberación del y expuso a los padres de los menores de tener antecedentes de fraude, explotación financiera.

"El Estado no ofrece ninguna prueba confiable, solo acusaciones presentadas por testigos con historias documentadas de fraude y explotación financiera, contradichas por una investigación exhaustiva del estudio y refutadas por testigos y evaluaciones de riesgo objetivas", citó el medio.

Asimismo, sostienen que la historia de presuntos abusos surgió hasta después de que los niños quedaran fuera de la serie "The cleaning lady", lo que levanta sospechas sobre manipulación y venganza.

"Sus acusaciones surgieron solo después de la pérdida del papel de los gemelos, y solo después de consultar con un abogado civil, lo que creó un motivo financiero y de represalia obvio”, agregaron.

La defensa también incorpora un elemento clave: una investigación interna de Warner Bros. (estudio que produjo la serie). Según el documento judicial, dicha revisión concluyó que las acusaciones contra Busfield eran infundadas.

Hasta el momento la parte acusadora no ha respondido a las declaraciones de la defensa y Busfield continúa detenido en la espera y ya tuvo su primera audiencia.

