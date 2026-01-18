El caso contra el actor Timothy Busfield dio un nuevo giro. Mientras se encuentra detenido y en espera al juicio por acusaciones de abuso sexual infantil, su defensa presentó un escrito para oponerse a la solicitud de prisión preventiva y cuestionar el origen de las denuncias.

Busfield, de 68 años de edad, permanece detenido en Nuevo México desde el pasado 13 de enero, cuando se entregó voluntariamente luego de que dos menores lo señalaran de contacto inapropiado.

Ahora, de acuerdo con información publicada por la revista "People", los abogados del actor han pedido a las autoridades que sea puesto en libertad, alegando que no solo no se tienen pruebas en contra de su cliente; sino que los padres de las presuntas víctimas no son testigos confiables.

Lee también Timothy Busfield comparece ante el tribunal por acusaciones de abuso infantil

Según el medio estadounidense, la defensa solicitó la liberación del actor hollywoodense y expuso a los padres de los menores de tener antecedentes de fraude, explotación financiera.

"El Estado no ofrece ninguna prueba confiable, solo acusaciones presentadas por testigos con historias documentadas de fraude y explotación financiera, contradichas por una investigación exhaustiva del estudio y refutadas por testigos y evaluaciones de riesgo objetivas", citó el medio.

Asimismo, sostienen que la historia de presuntos abusos surgió hasta después de que los niños quedaran fuera de la serie "The cleaning lady", lo que levanta sospechas sobre manipulación y venganza.

"Sus acusaciones surgieron solo después de la pérdida del papel de los gemelos, y solo después de consultar con un abogado civil, lo que creó un motivo financiero y de represalia obvio”, agregaron.

La defensa también incorpora un elemento clave: una investigación interna de Warner Bros. (estudio que produjo la serie). Según el documento judicial, dicha revisión concluyó que las acusaciones contra Busfield eran infundadas.

Hasta el momento la parte acusadora no ha respondido a las declaraciones de la defensa y Busfield continúa detenido en la espera y ya tuvo su primera audiencia.

Lee también El actor Thimoty Busfield se entrega a las autoridades tras acusaciones de abuso sexual; se declara inocente