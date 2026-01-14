Más Información

Park Chan-wook y la ilógica laboral

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

Descubren en Coahuila un nuevo dinosaurio

Mr. Gwyn, una obra de teatro con más imagen que diálogo

La colección Wenner-Gren del Museo de San Carlos despierta dudas a 50 años de su donación

La primera imagen pública de desde que se entregó a las autoridades, no vino desde un set de grabación, sino desde una sala de audiencias en Nuevo México.

La fotografía, publicada por TMZ y que ya circula en redes sociales, muestra al actor esposado, con un uniforme naranja y ante un juez.

Busfield, compareció este miércoles ante la corte de Nuevo México por los cargos de abuso infantil que pesan en su contra.

El actor compareció este miércoles ante la corte. Esta es su primera imagen en prisión. Foto: AP.
El actor compareció este miércoles ante la corte. Esta es su primera imagen en prisión. Foto: AP.

A inicios de año, el también director fue acusado de haber agredido sexualmente a dos jóvenes actores, de 7 y 8 años, que participaban en la serie "The Cleaning Lady", en 2022.

Las denuncias fueron presentadas por los padres dos años después de los presuntos hechos, lo que derivó en una investigación policial y, finalmente, en la entrega voluntaria del histrión a las autoridades.

De acuerdo con el medio estadounidense, Busfield permanece detenido, sin derecho a fianza y tiene programada otra audiencia a finales de este mes.

Cabe destacar que, aunque el actor ha negado los señalamientos en su contra; recientemente declaró que enfrentará a la justicia y demostrará su inocencias.

Por su parte, la defensa sostiene que detrás de las denuncias existiría un móvil personal, y es que, supuestamente, una de las actrices del set escuchó a una mujer decir que “buscaría venganza” después de que sus hijos fueran retirados de la temporada final de la serie.

Mientras esto sucede, una tercer víctima ha salido a la la luz, una joven de 16 años que asegura haber sido agredida por el actor.

