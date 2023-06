Eduiz Caz genera controversia en la red por el costoso coche que tiene su hijo Christian Oswaldo

Eduin Caz vuelve a estar en los portales de espectáculos, pero no precisamente por sus composiciones o sus shows con el Grupo Firme. Viene de una complicada separación en medio de la gestación de su tercer hijo que nació hace pocos días.

En medio del nacimiento, el cantante del Grupo Firme ya conoció a su hijo Christian Oswaldo y le hizo un costoso regalo que despertó la polémica. Un video que circula por las redes sociales muestra al flamante coche que le compró a su hijo.

La marca del coche no es para cualquiera, es Christian Dior y se muestra en detalle las terminaciones y el material. Como es habitual, Eduin Caz presumió la adquisición que ronda los 8 mil dólares según han comentado en las redes sociales. Al parecer, el cantante no quiso dejar pasar el momento para demostrar su alto poder adquisitivo, algo que suele hacer con otros objetos de lujo como coches o su avión privado.

El regalo de Eduin Caz no pasó desapercibido entre los internautas. Muchos indicaron que si puede comprarle un coche a su hijo de ese valor, no está mal que lo haga. “Cada quien quisiera darle lo mejor a nuestros hijos y a veces no se puede y no esta mal que el ño haga pero también que cumpla con su deber de padre estar con él porque también uno de hijo necesita que papa esté presente en todo”, fue uno de los comentarios que se leyó. También otros indicaron que los regalos costosos no hace mejores personas, por lo que será fundamental el vínculo que tenga con el bebé.

El coche que Eduin Caz le regala a su hijo pic.twitter.com/JmsU0uK3Ix — ShowMundial (@ShowmundialShow) June 14, 2023

Cabe recordar que la separación de Eduin Caz de su pareja se dio en medio de rumores de infidelidad. Al parecer la situación no tiene punto de retorno aunque Daisy Anahi, la influencer que dio a luz al tercer hijo de la pareja, tampoco ahorró en gastos para la decoración del cuarto de su hijo, según mostró en las redes sociales.