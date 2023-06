Artistas se unen a María Elena Ríos, acusan a Tenoch Huerta por supuestos abusos sexuales

Luego de que María Elena Ríos acusara, a través de sus redes sociales, la experiencia que vivió con Tenoch Huerta, a quien denominó como "depredador sexual", han sido varias mujeres que no sólo han demostrado su apoyo a la saxofonista, sino que también han hablado de los episodios que atravesaron con el actor, expresando que es un hombre que busca su propia satisfacción sexual a costa de la otra persona, así como también fue señalado por seguir en redes sociales a mujeres al azar con el objetivo de insinuarse sexualmente.

Desde este fin de semana, el nombre de Tenoch Huerta, así como su imagen, se ha puesto en tela de juicio, a raíz que María Elena Ríos lo acusara públicamente, denominándolo como un "depredador sexual". La molestia de la también feminista y activista no paró ahí, pues también expuso la complicidad de las y los integrantes de Poder Prieto, movimiento representado por el actor, asegurando que había sido intimidada por el colectivo (en noviembre del 2022) para que no hablara públicamente de lo que vivió a lado de Tenoch, pues faltaba muy poco para el estreno de "Black Panther: Wakanda Forever", la cinta en que el actor da vida a Namor.

Desde que estas acusaciones se viralizaron, Huerta permaneció en silencio, hasta el mediodía de ayer, cuando lanzó un comunicado en sus cuentas de Instagram y Twitter, mediante el cual negaba todas las acusaciones de Malena, tachándolas de "falsas" y "sin fundamentos", pues recordó que él y la música habían entablado una relación amorosa hace un año, aproximadamente, la cual se desenvolvió sin percances, pero, al romper, expresó que Ríos comenzó a tergiversar la interacción que existió entre ellos, por lo que había decidió comenzar un proceso legal del que no había hablado; por su parte, la saxofonista dijo haber hecho lo propio en contra del actor.

A partir de ese momento, las opiniones en redes sociales se polarizaron pues, mientras que la mayoría de usuarias ha refrendado su apoyo a María Elena, quien fue víctima de feminicidio en 2019 luego de ser rociada con ácido, otros usuarios pusieron en duda sus señalamientos, lo que ha generado el disgusto de la joven que no ha dejado de responder a quienes le cuestionan por no haber hecho públicos los hechos anteriormente.

Pero, en lo que respecta a las personas que creen en los señalamientos de Malena, no hay sólo quienes se solidarizan con ella, sino que también han alzado la voz para contar que vivieron incómodos episodios con el actor; todos ellos, de índole sexual. Uno de estos casos es el de la actriz Fernanda Tosky, quien revivió cuando llegó a interactuar con Huerta -sin dejar muy claro si sostuvieron una relación de pareja-, época en la que fue testigo de que el actor sólo respondía a sus necesidades sexuales; así lo explicó en una publicación en su cuenta de Twitter:

"Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con el y repito en MI experiencia,no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimo y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos".

Otra de las artistas que habló del actor fue la ilustradora Sofía Weidner, quien contó que el actor solía agregar a muchas mujeres en redes sociales, incluida ella y otras amigas que sí llegaron a atravesar un trago amargo conversando con el actor.

"El señor T3noch es de esos famosos que da follow a diestra y siniestra a mujeres en Instagram, para ver con cual pega, aprovechando su poder y su fama. No caigan con esta gente amigas. Me siguió a mi, siguió a otra amiga con la cual sí llegó a interactuar. Tengo otra amiga abusada por él, etc.".

El señor T3noch es de esos famosos que da follow a diestra y siniestra a mujeres en Instagram, para ver con cual pega, aprovechando su poder y su fama. No caigan con esta gente amigas. Me siguió a mi, siguió a otra amiga con la cual si llego a interactuar. Tengo otra amiga… https://t.co/ZRdzYMwScQ pic.twitter.com/JMjKSeVnCZ — sofia (@sofiaweidner) June 12, 2023

A la postre, María Elena Ríos no ha dejado de hacer seguimiento de los mensajes violentos y amenazas que ha recibido, tras hacer públicas sus acusaciones.

- @TenochHuerta hoy no puedo contestar a tu comunicado con calma porque, como sabrás, promuevo una LEY para que mujeres violentadas por abusadores, cobardes y enfermos de poder puedan acceder a la justicia y no tengan miedo como el que tú y tus fanáticos tratan de sembrar en mí. pic.twitter.com/JSYYXofltr — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 13, 2023

