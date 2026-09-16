La colombiana Karol G y la española Rosalía brillan entre los nominados a los Latin Grammy con siete candidaturas, empatadas con los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, aunque el mayor número de nominaciones ha sido para el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con 10, anunció este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Ambas lograron catapultar sus álbumes conceptuales, "Tropicoqueta" y "Lux", respectivamente, en tres de las categorías reina: mejor álbum del año, así como a mejor grabación y mejor canción del año por sus éxitos "Coleccionando heridas" y "La perla".

Además, Rosalía está nominada a mejor canción pop, por "La perla"; mejor álbum de música alternativa; mejor canción en lengua portuguesa por "Memória", junto a Carminho, y mejor vídeo musical en versión corta, por "Sauvignon Blanc".

Y Karol G., a mejor interpretación urbana junto a Eddy Lover, por "Dile luna"; mejor interpretación de reguetón, por "Verano rosa"; mejor álbum de música urbana y mejor canción regional mexicana, por "Ese hombre es malo".

En la carrera por alzarse a mejor disco del año, mejor canción y mejor grabación, la colombiana y la española competirán junto a Ca7riel & Paco Amoroso (su disco es "FREE SPIRITS") y Jorge Drexler ("Taracá), quienes también parten con siete candidaturas en la 27ª edición de estos premios, los más importantes para la industria musical de habla hispana.

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Los argentinos competirán a mejor canción y mejor canción de pop rock, por "Hasta Jesús tuvo un mal día", con Sting; a mejor interpretación de música electrónica, con Fred Again, por "Beto's Horns-Fred Remix"; mejor álbum de música alternativa, y mejor video en versión larga, por "FREE SPIRITS (The Film)".

Y el uruguayo luchará con "¿Cómo se ama?", a mejor canción y grabación, además de a mejor canción alternativa, por "Ante la duda, baila"; mejor álbum de cantautor; mejor canción de cantautor, por "Las palabras", y mejor canción de raíces, por "El tambor chico", con Facundo Balta.

Por su parte, la mexicana Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte completan el podio de artistas más nominados, con seis candidaturas, incluidas grabación del año con "Dime" y "FEMME FATALE" y álbum del año, con "Vendrán Suaves Lluvias" y "FEMME FATALE", respectivamente.

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Completan las nominaciones a mejor álbum, "¿Dónde es el After?", de Rawayana; "MUDA", de Carín León; "La Vida Era Más Corta", de Milo J. Y "EQUILIBRIVM", de Anitta.

Las de canción con "Mi gran amor", de Becky G y Carlos Santana; "Humano", de Juanes y Vivir Quintana; "Solifican12", de Milo J, y "Nilo", de Zanna. Y las de grabación con "O Amor Nos Encontrou", de Loulu Gilberto; "Desde que te tengo", de Carín León; "Niño", de Milo J. y "Alma", de Elena Rose.

Otros nominados

Otros nominados en esta edición son Leiva, con dos candidaturas, a mejor vídeo musical versión larga y mejor canción pop/rock, por "Hasta que me quede sin voz"; la catalana Bad Gyal, que aspira a mejor interpretación reguetón ("Choque") y mejor álbum de música urbana ("Más cara"); o el compositor venezolano Gustavo Dudamel, con también dos candidaturas en a mejor álbum de música clásica, por "Gabriela Ortiz: Yanga" y "Odyssey".

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También cuentan con candidaturas el argentino Bizzarrap (mejor interpretación urbana y mejor interpretación urbana, ambas con Dady Yankee), el español Alejandro Sanz (mejor álbum de pop contemporáneo, por "¿Y ahora qué +?" o el puertorriqueño Rauw Alejandro (mejor interpretación de reguetón y mejor canción urbana).

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El mexicano Edgar Barrera, el más nominado

El mexicano Edgar Barrera, quien junto a Residente comparte el récord absoluto de un palmarés de 29 gramófonos, está a un paso de hacer historia en los Latin Grammy al liderar con 10 la lista de los más nominados de esta edición.

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Una sola victoria en estos galardones lo convertiría en el líder indiscutible en solitario como el artista con mayor número de premios, agrandando aún más su leyenda en la industria musical latina.

Su nominación responde a la producción del último disco de Karol G y su éxito "Coleccionando heridas", así como el de "MUDA", de Carín León, o el tema "Mi gran amor" interpretado por Becky G.

Barrera también aspira al galardón mejor canción regional mexicana por su producción en "Ese hombre es malo", de Karol G; "No capea" y "Ojitos bellos", de Grupo Frontera, y se encuentra también entre los candidatos a mejor productor y compositor del año.

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Nueva música

En el apartado a mejor artista nuevo, que reconoce el impacto y el surgimiento de un nuevo talento en la industria, la Academia Latina de la Grabación reconoció a los mexicanos Delilah, Sofia Monroy, Arath Herce, Macario Martínez y la colombiana ARIA VEGA.

En esta terna también se encuentran el peruano FABIAN, los brasileños Loulu Gilberto y Dora Sanches y Zeca Veloso; la venezolana maye y la costarricense Kendall Peña.

La normativa de los Latin Grammy establece que las canciones consideradas para las nominaciones de sus premios deben contener un 60 % de la letra en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional.

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Los ganadores se conocerán en una gala que se celebrará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.

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