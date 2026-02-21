El segundo día del Electric Daisy Carnival llegó con más color, más beats y, sobre todo, más creatividad en los disfraces. Los atuendos, mucho más elaborados que los del viernes, se mezclan con el juego de luces que ilumina el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Más de cuatro horas después de la apertura, los asistentes mantienen la fiesta mientras los diferentes escenarios, desde Búho hasta Wasteland, no dejan de sonar.

La rueda de la fortuna y otras atracciones observan desde las alturas, mientras el Búho gigante del escenario principal vigila a los miles de puntos de color que saltan en el piso.

En el segundo día del EDC 2026 los asistentes sorprendieron con outfits llamativos. 📷 Osmar Alvarado/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/9VlSGdkfbf — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) February 22, 2026

Lee también: EDC México 2026: claves para disfrutar el festival sin agotarte

Los ritmos de Dombresky, ANNA y Brosa llevan a los fans a moverse por instinto.

En la Bionic Jungle y el Neón Garden, los raves continúan sin pausa, mientras Wasteland combina un toque industrial con los ritmos más intensos de la noche.

Entre tanto, algunos asistentes ya muestran señales de cansancio en las áreas verdes y zonas de comida.

El #EDCMéxico no es solo música: los outfits también roban cámara. 📸 Osmar Alvarado y César González/EL UNIVERSAL. pic.twitter.com/pGoJXDXW4m — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) February 22, 2026

Lee también: 3BallMTY regresa a los escenarios después de 10 años; se presenta en el EDC 2026