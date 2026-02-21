Más Información

Se cancela mudanza del Dolores Olmedo a Parque Aztlán 

De Dr. Atl hasta Ángel Cammen: Colección FEMSA alista su exposición más ambiciosa

CIDE: Ante los retos de su reconstrucción

Con gratitud al universo de la UNAM

La 47° FIL Minería apuesta por formar nuevas generaciones de lectores

"FIL Minería no va a dejar de andar": Mercedes Alvarado,  nueva directora de la Feria del Libro

El segundo día delllegó con más color, más beats y, sobre todo, más creatividad en los disfraces. Los atuendos, mucho más elaborados que los del viernes, se mezclan con el juego de luces que ilumina el.

Más de cuatro horas después de la apertura, los asistentes mantienen la fiesta mientras los diferentes escenarios, desde Búho hasta Wasteland, no dejan de sonar.

La rueda de la fortuna y otras atracciones observan desde las alturas, mientras el Búho gigante del escenario principal vigila a los miles de puntos de color que saltan en el piso.

Los ritmos de Dombresky, ANNA y Brosa llevan a los fans a moverse por instinto.

En la Bionic Jungle y el Neón Garden, los raves continúan sin pausa, mientras Wasteland combina un toque industrial con los ritmos más intensos de la noche.

Entre tanto, algunos asistentes ya muestran señales de cansancio en las áreas verdes y zonas de comida.

