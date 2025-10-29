La actriz Dove Cameron y el cantante italiano Damiano David parecen estar en la recta hacia el altar, luego de que la actriz fuera vista presumiendo un anillo en su dedo anular izquierdo.

La pareja fue captada por TMZ paseando por Sídney, Australia, caminando de la mano y vestidos completamente de negro.

Dove Cameron, ex actriz de Disney, lucía sonriente mientras conversaba con su novio, el rockero de Måneskin, quien llevaba un cigarrillo en la boca.

Las cámaras lograron apreciar una enorme roca cuadrada en el dedo de Cameron. La pareja, conocida por mostrar su amor en redes sociales y por su inseparable vínculo, está celebrando dos años juntos.

Hasta el momento, los enamorados no han dado detalles del significado del anillo.

Su historia juntos

La historia de amor de Dove Cameron y Damiano David comenzó en 2022, cuando se conocieron en los MTV Video Music Awards, aunque su relación no se consolidó hasta un año después.

En septiembre de 2023, Damiano invitó a Dove a un concierto de Måneskin en el Madison Square Garden, y fue allí donde su conexión se fortaleció. Desde entonces, se volvieron una pareja sólida y cercana, ganándose el cariño del público por la naturalidad y ternura con la que se muestran juntos.

Fue en febrero de 2024, durante la gala Clive Davis Pre-Grammy, cuando hicieron oficial su relación al caminar juntos por la alfombra roja.

Antes de Damiano, Dove estuvo comprometida con su compañero de "Liv y Maddie", Ryan McCartan, con quien mantuvo una relación desde 2013 hasta 2016.

A principios de este mes, Dove expresó su felicidad al celebrar su aniversario con Damiano a través de una emotiva publicación en Instagram:

“Los dos mejores años de mi vida. Me emociono hasta las lágrimas al menos una vez por semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa contigo en ella”, escribió junto a una serie de fotos de ambos.

“Te amo de una manera que ninguna palabra podría expresar, pero nunca dejaré de intentarlo. Feliz aniversario, amor mío.”

Damiano respondió cariñosamente: “Lo mejor de estar vivo”, acompañado de un emoji de corazón rojo.

Foto: Instagram oficial.

