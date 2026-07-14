Al igual que Shiloh, Zahara y Maddox, dos de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt, buscan marcar distancia de su famoso padre y eliminar oficialmente el apellido del protagonista de "El club de la pelea".

De acuerdo con medios estadounidenses como Page Six y People, Zahara y Maddox, de 21 y 24 años, respectivamente, dieron un nuevo paso en el proceso al publicar avisos legales en periódicos de California. Este es uno de los requisitos que establece la legislación estatal antes de que un juez pueda autorizar el cambio de nombre, además de permitir que cualquier persona presente objeciones.

Angelina Jolie y su hija Zahara, ahora de 21 años. Foto: Instagram oficial de Angelina Jolie/ IMDb.

Los documentos judiciales revisados por ambos medios señalan que Zahara publicó su petición en el Los Angeles Daily Journal durante cuatro semanas consecutivas en junio y que su audiencia está programada para el próximo 28 de septiembre, cuando un juez decidirá si aprueba la modificación del nombre. Maddox, por su parte, también cumplió con el mismo requisito al publicar su solicitud en el mismo periódico.

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Aunque ahora buscan hacerlo de manera oficial, ambos ya habían dejado de utilizar el apellido Pitt de forma simbólica. El mes pasado, Zahara solicitó cambiar legalmente su nombre de Zahara Jolie-Pitt a Zahara Jolie y, durante su graduación de la Universidad Spelman, fue presentada como Zahara Marley Jolie.

Maddox también pidió modificar su nombre de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie, argumentando razones "personales". Además, desde febrero dejó de utilizar el apellido de su padre en los créditos de "Couture", la más reciente película de Angelina Jolie, en la que participó como asistente de dirección.

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La decisión de dejar atrás el apellido Pitt no es exclusiva de ellos. Vivienne, la hija menor de la expareja, apareció acreditada únicamente como Vivienne Jolie en el programa de la adaptación de Broadway de "The Outsiders" en 2022.

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De los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, Shiloh fue la primera en hacer oficial el cambio al cumplir 18 años. Entertainment Tonight informó en junio de 2024 que la joven contrató a su propio abogado y pagó el proceso con su propio dinero.

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Recientemente, Page Six también dio a conocer que Pax es el único de los hermanos que mantiene una relación cercana con la familia de Brad Pitt, aunque no mantiene cercanía con él.

Angelina Jolie y Brad Pitt pusieron fin a su relación en 2016, cuando la actriz solicitó el divorcio en el que señaló "diferencias irreconciliables".

La separación ocurrió después de un presunto incidente a bordo de un avión privado, en el que Jolie acusó al actor de haberla agredido a ella y a dos de sus hijos. Tras una larga disputa legal por la custodia y otros asuntos familiares, ambos alcanzaron un acuerdo definitivo a finales de 2024.

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Durante más de una década, la pareja, conocida como "Brangelina", fue considerada una de las más influyentes y mediáticas de Hollywood.

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