Después de casi tres décadas de existencia, una de las primeras preguntas que recibía el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) por parte de cineastas, productores e invitados extranjeros era si es seguro viajar a México.

Hoy, asegura su directora, Sara Hoch, esa conversación cambió, en gran medida, gracias a la imagen que dejó el la Copa Mundial de Futbol.

“Nuestros invitados internacionales siempre preguntaban si era seguro venir a México. Ni siquiera hablaban de Guanajuato, hablaban de México en general. Ahora preguntan cuándo vienen, porque vivieron a través de la televisión esa experiencia del Mundial, que fue tan sonada a nivel internacional, tan amigable, tan segura y tan divertida. El Mundial curó parte de esa mala publicidad que tenía México y hoy los invitados tienen muchas más ganas de venir”, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Cecilia Suárez recibirá homenaje en el marco del GIFF 2026. Foto: GIFF

A unos días de que inicie la edición 29 del GIFF, Hoch considera que ese cambio de percepción también representa una oportunidad para mostrar otra cara del país y, particularmente, del estado de Guanajuato, que con frecuencia aparece en la conversación pública por temas de violencia.

“Es muy importante para el estado de Guanajuato demostrar que nuestros festivales se realizan sin incidentes. El GIFF tiene saldo blanco desde hace 29 años. Hemos estado en León, en Irapuato y ahora regresamos a Guanajuato capital y San Miguel de Allende. Son ciudades donde la gente puede caminar, disfrutar las actividades y vivir el festival con tranquilidad".

No obstante, la directora reconoce que la seguridad no es el único reto que enfrenta el encuentro cinemato gráfico. El financiamiento continúa siendo uno de sus principales desafíos. Aunque el Gobierno de Guanajuato aporta la mayor parte del presupuesto del festival, asegura que el respaldo federal se ha reducido considerablemente durante la última década.

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“El apoyo bajó 90%. Hoy recibimos apenas el 10% de lo que recibíamos hace 12 años. Concursamos por dos millones de pesos y recibimos alrededor de un millón 900 mil, cuando antes el festival llegaba a recibir entre 10 y 12 millones de pesos”, expuso.

Pese a ello, Hoch celebró la aprobación de una nueva Ley de Cine y confió en que esta fortalezca las políticas dirigidas al sector audiovisual.

“Qué bueno que hay una nueva ley, y una nueva intención y que exista conciencia sobre la necesidad de apoyar más al cine mexicano, no sólo en la producción, sino también en la exhibición y la promoción”.

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