El explosión del cine australiano en los años 70 le dio el impulso que Sam Neill necesitaba para alcanzar reconocimiento internacional.

Y no sólo logró consolidar una carrera, sino amistades que ayer, ante la noticia de su muerte en el St Vincent’s Private Hospital de Sidney, Australia, lo despidieron.

“Me encantó hacer todas las películas de Jurassic con él. Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos nuestra familia Jurassic y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus muchos millones de fans en todo el mundo”, dijo Steven Spielberg en un comunicado.

Dirigido por Spielberg, en Jurassic Park, era el año 1993. Foto: Universal Pictures

El realizador estadounidense exaltó la disposición permanente del actor en los sets de grabación.

“Sam fue excepcionalmente colaborativo. Le costó mucho interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal, porque esto era lo opuesto al padre cariñoso que era con sus hijos", dijo el director de Jurassic park.

La actriz Sharon Lawrence escribió en Instagram: “Condolencias y agradecimiento por la inmensa alegría y maestría que Sam Neill aportó a nuestra industria”.

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El noble galán

Laura Dern, su compañera de reparto en Jurassic Park, y quien dio vida a la paleobotánica Ellie Sattler, que mantenía una relación con el paleontólogo Alan Grant, compartió unas emotivas palabras con la revista People.

Como el mayor Chester Campbell, antagonista de Peaky Blinders. Foto: Instagram

“Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Me demostró la máxima lealtad, protección y amor, siempre con un ingenio sutil. Era un caballero auténtico y noble, el galán de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant”, dijo la actriz en referencia a los personajes que interpretaron.

Otra de las colegas que rindió homenaje a Neill fue Nicole Kidman quien compartió reparto con él en Dead calm (1989).

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“Nos conocimos cuando yo tenía solo 18 años y él me tomó bajo su protección; fuimos amigos para siempre. Era encantador, amable, divertido e inteligente. Lo extrañaremos muchísimo y acompaño a su familia en su dolor”, dijo a The Sydney Morning Herald, de acuerdo con el sitio web People.

Disfrutaba la vida de campo y la poda de su sus terrenos. Foto: Instagram

También Cillian Murphy, quien coincidió con Neill en Peaky Blinders , emitió un comunicado en el que lo describió como “una de las personas más amables, divertidas y gentiles, y uno de los mejores actores”.

Por su parte, Henry Golding, quien apareció junto a Neill en Assassin Club, escribió: “Ah, hombre... Te quiero, Sam xx”.

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Alan Cumming lo calificó en Instagram como “un hombre glorioso y hermoso”, mientras que Kylie Minogue escribió: “Vale Sam”, término latino de despedida.

Mientras que Karl Urban dijo de él: “Era un hombre maravilloso, un tesoro nacional que tanto dio a Nueva Zelanda y al mundo. Buen viaje, Sam”.

Neill fue uno de los numerosos actores y directores que alcanzaron fama internacional tras la explosión del cine australiano que comenzó a finales de la década de 1970.

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En 2023, Neill reveló que le habían diagnosticado un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco frecuente de linfoma no Hodgkin. El actor falleció en Sydney, a los 78 años, según un comunicado.

Su muerte ayer fue “repentina e inesperada”, afirmó el comunicado, que añadió que el actor “seguía libre de cáncer” al momento de morir. No se precisó una causa de muerte.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que ha caracterizado toda su vida”, escribió su familia.

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