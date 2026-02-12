Más Información

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

"Presupuesto digno para Radio Educación", demandan en protesta frente a la Secretaría de Cultura

Fallece Guillermo Monroy Becerril a los 102 años; discípulo de Frida Kahlo y referente del muralismo mexicano

Fallece Guillermo Monroy Becerril a los 102 años; discípulo de Frida Kahlo y referente del muralismo mexicano

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Jeremías Marquines: absuelto por la justicia, condenado por funcionarios culturales 

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Muere a los 92 años Cees Nooteboom, el escritor neerlandés más leído de la posguerra

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

Dibujos nunca antes vistos de Lucian Freud revelan la intimidad de su proceso creativo

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

“Caudillos culturales en la Revolución Mexicana” cumple 50 años; Krauze presenta su obra en El Colegio Nacional

El fallecimiento de ,, a los 48 años, a causa de , ha generado conmoción entre sus fanáticos debido a que, pese a que pasaron décadas, desde que interpretó a Dawson Leery, su actuación marcó a toda una generación y, sus fans, continuaron siguiendo su trabajo en otras series y películas estrenadas en los dos miles; esta es parte de su trayectoria.

Su papel más recordado fue en la serie “Dawson’s Creek”, estrenada en 1998, donde interpretó a , el adolescente sensible, intenso y apasionado por el cine que analizaba los problemas desde su propia mirada.

Pero además de ese, su personaje más recordad, la realidad es que, el actor sumó más de 30 años de trayectoria; participó en numerosas series y películas que hoy están disponibles en plataformas de streaming.

Lee también:

Series icónicas de James Van Der Beek

"Dawson’s Creek" (1998–2003)

La serie que lo convirtió en un fenómeno mundial, donde, como ya se mencionó, Van Der Beek dio vida a Dawson Leery, un joven cuya historia de crecimiento conectó con millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde ver: Amazon Prime Video, a través del canal Sony One.

"CSI: Cyber" (2015–2016)

El actor dio un giro radical a su imagen al integrarse al universo de "CSI", donde interpretó a un agente especializado en delitos informáticos, mostrando una faceta más oscura y adulta.

Dónde ver: Paramount+.

"What Would Diplo Do?" (2017)

En esta comedia, James Van Der Beek se interpretó a sí mismo en una versión exagerada y satírica, demostrando su capacidad para reírse de su imagen pública.

Dónde ver: Tubi.

Lee también:

Películas donde apareció James Van Der Beek

"Varsity Blues" (1999)

Un drama deportivo que consolidó su presencia en el cine. En el papel de “Mox” Moxon, se convirtió en uno de los rostros juveniles más reconocibles de finales de los noventa.

Dónde ver: Renta en Amazon Prime Video y Apple TV.

"The Rules of Attraction" (2002)

En esta cinta la estrella interpretó uno de los papeles más oscuros y provocadores de su carrera, haciendo a un joven nihilista y cínico, demostrando un rango actoral distinto al que el público conocía y cuya cinta se volvió de culto.

Dónde ver: Amazon Prime Video, a través de Lionsgate+.

"Scary Movie" (2000)

En esta popular comedia de terror, Van Der Beek realizó un cameo parodiando a Dawson Leery, en una de las escenas más recordadas de la saga y que a la fecha está por estrenar una nueva película.

Dónde ver: Paramount+ y Netflix.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Katie Holmes dedica emotivo adiós a James Van Der, protagonista de Dawson's Creek: "El corazón está hecho pedazos". Fotos: AP

Katie Holmes dedica emotivo adiós a James Van Der, protagonista de Dawson's Creek: "El corazón está hecho pedazos"

“El cáncer fue lo mejor que me pasó”: resurgen palabras de James Van Der Beek tras su muerte por cáncer. Foto: AP

“El cáncer fue lo mejor que me pasó”: resurgen palabras de James Van Der Beek tras su muerte

¿Cazzu estrena novio? Aseguran que tiene romance con uno de sus bailarines: “Lo bueno es que es más alto que Nodal”. Foto: EFE /AFP

¿Cazzu estrena novio? Aseguran que tiene romance con uno de sus bailarines: “Lo bueno es que es más alto que Nodal”

Hailey Bieber paraliza estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ con impresionante vestido transparente. Foto: AFP

Hailey Bieber paraliza estreno de ‘Cumbres Borrascosas’ con impresionante vestido transparente

Kylie Jenner. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Kylie Jenner ‘enciende’ las redes sociales al modelar ropa interior de Skims

[Publicidad]