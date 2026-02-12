El fallecimiento de James Van Der Beek, actor estadounidense, a los 48 años, a causa de cáncer colorrectal, ha generado conmoción entre sus fanáticos debido a que, pese a que pasaron décadas, desde que interpretó a Dawson Leery, su actuación marcó a toda una generación y, sus fans, continuaron siguiendo su trabajo en otras series y películas estrenadas en los dos miles; esta es parte de su trayectoria.

Su papel más recordado fue en la serie “Dawson’s Creek”, estrenada en 1998, donde interpretó a Dawson Leery, el adolescente sensible, intenso y apasionado por el cine que analizaba los problemas desde su propia mirada.

Pero además de ese, su personaje más recordad, la realidad es que, el actor sumó más de 30 años de trayectoria; participó en numerosas series y películas que hoy están disponibles en plataformas de streaming.

Series icónicas de James Van Der Beek

"Dawson’s Creek" (1998–2003)

La serie que lo convirtió en un fenómeno mundial, donde, como ya se mencionó, Van Der Beek dio vida a Dawson Leery, un joven cuya historia de crecimiento conectó con millones de espectadores en todo el mundo.

Dónde ver: Amazon Prime Video, a través del canal Sony One.

"CSI: Cyber" (2015–2016)

El actor dio un giro radical a su imagen al integrarse al universo de "CSI", donde interpretó a un agente especializado en delitos informáticos, mostrando una faceta más oscura y adulta.

Dónde ver: Paramount+.

"What Would Diplo Do?" (2017)

En esta comedia, James Van Der Beek se interpretó a sí mismo en una versión exagerada y satírica, demostrando su capacidad para reírse de su imagen pública.

Dónde ver: Tubi.

Películas donde apareció James Van Der Beek

"Varsity Blues" (1999)

Un drama deportivo que consolidó su presencia en el cine. En el papel de “Mox” Moxon, se convirtió en uno de los rostros juveniles más reconocibles de finales de los noventa.

Dónde ver: Renta en Amazon Prime Video y Apple TV.

"The Rules of Attraction" (2002)

En esta cinta la estrella interpretó uno de los papeles más oscuros y provocadores de su carrera, haciendo a un joven nihilista y cínico, demostrando un rango actoral distinto al que el público conocía y cuya cinta se volvió de culto.

Dónde ver: Amazon Prime Video, a través de Lionsgate+.

"Scary Movie" (2000)

En esta popular comedia de terror, Van Der Beek realizó un cameo parodiando a Dawson Leery, en una de las escenas más recordadas de la saga y que a la fecha está por estrenar una nueva película.

Dónde ver: Paramount+ y Netflix.

