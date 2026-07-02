Quien fuera la esposa de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, aseguró que desde hace año y medio constantemente recibe amenazas de manera anónima, en las cuales le aseguran que va a perder a su hijo José Julián o que la van a matar, por eso dijo vivir en constante estado de ansiedad.

"La verdad es que sí estoy muy estresada, tengo muchos episodios de ansiedad, pero fuera de eso trato de respirar y no salir tanto de mi casa, porque no sé de dónde vengan esas amenazas y es muy complicado levantar una denuncia si no sabes quién lo está haciendo", declaró Tuñón durante su paso por la alfombra roja del espectáculo "¡Viva la magia!" de "Disney on Ice".

También explicó que está consciente que en el pleito que tiene con Maribel Guardia, madre de su esposo Julián Figueroa (q.e.p.d.), ambas partes han cometido errores en la forma en que han manejado las cosas con respecto a la herencia que recibirá José Julián, pero que en algún momento tendrán que acercarse y arreglar sus diferencias.

De igual forma aclaró que ella no está involucrada en la sucesión testamentaria de Joan Sebastian, padre de Julián, cuyo caso se llevará en los juzgados mexicanos al comprobarse que el cantautor no tenía su residencia en los Estados Unidos. Imelda llegó al lobby del Auditorio Nacional acompañada de un joven llamado Jorge, que dijo era su novio desde hace medio año, y señaló que José Julián ya lo conoce pero no son cercanos.

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Quien también llegó al estreno en México de este espectáculo de "Disney on Ice", fue el conductor Paul Stanley, quien iba acompañado de su esposa Joely Bernat y su hija Victoria. El conductor señaló que siempre busca sacar tiempo para estar con su familia, y que si bien se considera un buen padre, sabe que nadie es perfecto y ésta es una vocación en la cual siempre se está aprendiendo.

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"Estoy tratando de darle lo mejor, que tenga una buena infancia", comentó Stanley.

Fátima Torre llegó acompañada de sus hijos Isabella y Diego, y compartió que el asistir a este espectáculo es casi una tradición familiar, la cual por lo regular comparte con su hermana Andrea, además de que marca el inicio del verano para ellos. También pasaron por la alfombra Arlette Terán, Mariazel, Los Meñiques de la Casa, Malillany Marín, Curvy Zelma; Ferka, por mencionar algunos.

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Llega la magia de Disney

Como todos los años "Disney on Ice" llega puntual a la Ciudad de México, y esta vez trae el espectáculo "¡Viva la magia!", con el cual introduce a nuevos personajes, entre ellos la conejita Judy Hopps y el zorro Nick de la película "Zootopia", además de todas las emociones de "Intensamente".

Diez minutos después de las seis de la tarde, la magia de Disney comenzó con la aparición de Mimi, Goofy y Donald, quienes le dieron la bienvenida al público y al final en lo alto de una escalinata que dominaba el escenario, apareció Mickey Mousse. En esta ocasión los anfitriones integraron la tecnología en el show, al usar la llamada Mousepad con la cual a través de sus aplicaciones dieron una panorama de cómo se desarrollaría la función.

FOTOS CORTESÍA OCESA: LAURA VILLEGAS.

Quienes comenzaron con el show fueron los personajes de "Toy Story", Woody, Buzz Lightyear y Jesse, quienes causaron emoción entre los más pequeños que los han convertido en sus favoritos.

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Los gritos se volvieron a escuchar cuando Olaf llegó a escena, porque los niños y niñas sabían que la siguiente historia sería "Frozen". La nieve comenzó a caer en el escenario del Auditorio Nacional y acompañada de un grupo de patinadoras apareció Ana, lista para contar la historia de ella y su hermana Elsa, que tiene un don mágico; como era de esperarse, los celulares aparecieron cuando el tema "Libre soy" llegó y todos quisieron inmortalizar el momento.

Entre las sorpresas de este año, se encuentra la llegada de Stich al espectáculo, que en medio de una carrera de cochecitos dio paso a los personajes de "Zootopia", otra de las nuevas historias que "Disney on Ice" integró al show.

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Una princesa que no había visitado México hasta el día de hoy es Tiana, del cuento "La princesa y el sapo"; aunque fue una breve participación como la que hizo Ariel, Jazmín y Aladdín, Rapunzel y Flynn Ryder, estos últimos hicieron un espectacular número de telas, con las cuales volaron por lo alto del escenario, para después ser acompañados por el resto de las princesas, desde las clásicas hasta las actuales.

Alegría, Tristeza, Desagrado, Furia y Temor, los personajes de "Intensamente", hablaron con los niños lo importante que son las emociones y que son parte de la vida. Después el ritmo llegó con los Madrigal, que con una pegajosa canción hablaron de la unión familiar y la confianza.

Uno de los números más esperados del show fue el de "Moana" y Maui, que esta vez se fueron a la aventura buscando una misteriosa isla, que guarda parte de la historia de su pueblo. De esta forma el público disfrutó de dos horas de cuentos de hadas, magia y mucha diversión, que está al alcance de todos hasta el 26 de julio.

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