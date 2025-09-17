Más Información

Disney+ anunció el estreno de "", una de las películas más populares, con los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles. La estrella Demi Lovato no aparecerá en pantalla, pero será productora ejecutiva.

La plataforma de streaming informó del regreso de los Jonas Brothers como Shane (Joe), Nate (Nick) y Jason Gray (Kevin) y de Maria Canals-Barrera en su papel de la madre de Michi Torres (Lovato), protagonista de las dos primeras entregas.

Al elenco se sumarán nuevos campistas, como a la audaz y decidida Sage (Liamani Segura) y su hermano Desi (Hudson Stone), la prodigio del violonchelo Rosie (Lumi Pollack), el baterista Cliff (Casey Trotter), la reina de las coreografías Callie (Brooklynn Pitts), la intimidante influencer Madison (Ava Jean) y el chico malo del campamento Fletch (Malachi Barton), indicó Disney en un comunicado.

¿De qué tratará "Camp Rock 3"?

La historia retomará la historia de Connect 3, cuando la popular banda de Shane, Nate y Jason, pierden su actuación como teloneros de una importante gira y regresan a "Camp Rock" para descubrir a la próxima gran promesa de la música.

Mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita, la tensión aumenta y las amistad se pondrá a prueba.

Popularidad de "Camp Rock"

El fenómeno "Camp Rock" comenzó en 2008 y se extendió con la segunda cinta "Camp Rock: The Final Jam" en 2010, posicionándose como las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos sus tiempos.

"Camp Rock' es una parte importante del legado de las películas originales de Disney Channel, con música inolvidable, una narrativa vibrante y personajes que perduran en el corazón de los fans hasta el día de hoy", declaró la presidenta de Disney Branded Television, Ayo Davis.

La película "" que ya se encuentra en producción, todavía no cuenta con fecha de estreno.

