Llega la esperada Semana Santa vacacional ¿y no hay dinero no solo para viajar, sino para ir al cine y comprar palomitas? No te preocupes, hay opciones en línea que no te costarán ni un solo peso y que brindan una variedad de historias cortas y largas, para pasar estos días.

Aquí te presentamos tres plataformas que están esperando a que las visites y recorras su menú sin problema alguno.

Docs en Línea

Cerca de 100 cortometrajes han sido recién incorporados a la plataforma de Docs en Línea, con la temática de retratar el espíritu y la esperanza de las ciudades latinoamericanas.

Se cuentan historias reales sobre desafíos urbanos y casos de éxito para el desarrollo de ciudades sostenibles. Y si gustas, puedes dejar tu voto para que en breve se otorgue el Premio del Público.

Entre las producciones disponibles se encuentran “Aunque el tiempo diga lo contrario”, de Colombia, sobre la importancia de la floricultura; "Aula 1430", de Perú, acerca de los intentos de educación; "Alba”, historia mexicana de niños aprendiendo arte y “Ciudad de Dios”, acerca de la protección a la naturaleza.

La plataforma (docs-enlínea.com) es gratuita.

Nuestro Cine Mx

Plataforma coordinada por el Instituto Mexicano de Cinematografía que, además de las películas que tienen un costo, cuenta con una nutrida sección de cortometrajes y largometrajes gratuitos y sin necesidad de inscribirse.

Ahí pueden verse producciones como “Cassandro, el exótico”, “Goitia, un Dios para si mismo”, “Mijo tiene un dinosaurio” (animación); “M” y “La dama del silencio”.

La plataforma es nuestrocinemx.com

Filmoteca UNAM

Más de 100 películas, entre documentales y ficciones, algunas de ellas de un siglo de vida, conforman una de las plataformas más curadas de la escena nacional.

Recién subió un corto de 28 minutos de duración llamado “En la sombra del eclipse” que retrata lo ocurrido en 2024 con el fenómeno sideral que tocó parte de México. Pero también se pueden ver ahí escenas inéditas de la Decena Trágica; “El Grito”, documento histórico del movimiento estudiantil de 1968; el clásico “El prisionero trece”, de Fernando de Fuentes de 1933 y “Ora sí tenemos que ganar”, triunfadora del Ariel en los albores de los 80s.

Basta meterse a cineenlinea.filmoteca.unam.mx/ para elegir lo que desees ver.