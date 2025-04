¿Vale la pena prepararse para sólo dar funciones teatrales únicamente por dos fines de semana? Jorge Viñas, actor que ha hecho carrera sobre los escenarios, dice que sí.

Por eso aceptó montar el unipersonal “Nada extraordinario” los últimos dos fines de este mes, a partir del próximo jueves, en el Teatro Benito Juárez, a un lado del Monumento a la Madre.

“Es un proyecto que quiere hablar sobre las expectativas que nos ponemos nosotros mismos y nos pueden terminar haciendo daño; es cómo lidiar con esto e invitar a la gente a reconocer el camino recorrido y que justo por enfocarnos en las expectativas, no nos damos cuenta de lo que hemos hecho bien”, explica el histrión.

“Chéjov (Anton, dramaturgo ruso) decía que todo es mejor donde no estamos y eso siempre va a pasar, sobre todo cuando se tienen varias etapas en la vida como cuando se termina de estudiar que es algo muy fuerte y la pregunta es ya me preparé ¿y ahora qué?”, reflexiona.

Viñas, actual director residente de los musicales “Mentiras” y “Mentidrags”, ha formado parte de puestas como “Avenida Q el musical”, “Antes de que te vayas” y “Los Fridos”.

“Nada extraordinario”, bajo la dirección de María Penella, sólo tiene contemplado ocho funciones en total.

Las obras de pocas funciones es algo que antes de la pandemia ya se veía ocasionalmente, pero el encierro iniciado en 2020 lo popularizó.

“Creo que si fue a partir de ella que empezó a reducirse el número de funciones y ha sido raro, no he entendido muy bien lo que ha pasado. En este caso no lo elegimos, entramos a una convocatoria del sistema de teatros, nos eligieron y nos ofrecieron esto. Estamos acostumbrados a dar una función por semana y ahora serán cuatro, es lo bueno”, destaca Viñas.

Las dos primeras “temporadas” de “Nada extraordinario” tuvieron en total apenas unas 11 funciones. Una cuarta entrega aún no se tiene prevista.

“Soy docente en una academia de teatro musical y a veces me invitan a dar talleres, ando haciendo casting para publicidad, así se gana dinero en esto”, dice de buen humor.

